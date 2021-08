Grandi rivelazioni saranno al centro delle prossime puntate di Una vita che saranno trasmesse a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera che arrivano dalla Spagna si soffermano sul segreto di Ildefonso Cortes. In dettaglio, il marchesino informerà Camino Pasamar di non poter diventare padre dopo un incidente accanto in guerra.

Una vita: Ildefonso e la moglie hanno problemi d'intimità

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che Ildefonso e Camino dimostreranno di avere problemi d'intimità.

Un'indiscrezione che apparirà ben chiara dopo il loro ritorno dal breve viaggio di nozze.

Il marchesino, infatti, si rifiuterà ripetutamente di consumare la prima notte di luna di miele nonostante la moglie abbia messo da parte i sentimenti che provava per Maite. In più occasioni, Cortes ribadirà che farà l'amore con Pasamar quando si sentirà pronto, in quanto il suo sentimento va oltre il contatto fisico.

Camino, nel frattempo, stringerà una profonda amicizia con Anabel, a cui confiderà di avere alcuni problemi di letto. Bacigalupe, a questo punto, darà qualche consiglio alla sorella di Emilio per sedurre il suo sposo. Purtroppo anche questo tentativo avrà esito negativo.

Ildefonso racconta cos'è successo durante il periodo militare

Durante le prossime puntate della telenovela, Ildefonso inviterà Camino a non forzare le cose dopo che quest'ultima si toglierà tutti gli abiti di fronte a lui. In questo frangente, il marchesino le farà presente che tutte le sue difficoltà sono dovute a quello che è successo durante il periodo militare.

In una determinata serata, Cortes riuscirà a raccontare tutta la verità alla moglie su quello che gli è successo al fronte. In questo modo, Pasamar apprenderà che suo marito ha riportato una ferita che l'ha costretto a essere congedato e non poter difendere la patria mentre due suoi commilitoni erano morti.

Cortez ha un'amputazione che non gli consente di avere figli

Non contenta, Camino capirà che Ildefonso non le ha raccontato tutta la verità, tanto da forzare la mano in tal senso. La giovane, infatti, eserciterà un vero pressing, tanto che Ildefonso svelerà di essere rimasto vittima di un'amputazione che non gli consente di avere figli né un'intimità matrimoniale come quella di un uomo della sua età.

Sarà in questa occasione che Cortes chiederà perdono a Pasamar per non essere stato sincero con lei, sostenendo di non averlo fatto prima per paura di perderla. Quale sarà la reazione della sorella di Emilio di fronte al segreto del marito?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, si ricorda che Una vita è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5.