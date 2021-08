Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, meglio nota in patria col titolo di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 09 al 14 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'archiviazione del caso relativo alla morte di Ursula, sulla sparizione momentanea di Camino, sulle rivelazioni che Laura farà a Felipe e sul doppio matrimonio dei Pasamar.

Cinta e Bellita sono in pensiero per Arantxa

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che, dopo aver modificato la sua versione dei fatti, Cesareo dichiarerà di fronte a Felipe che Santiago non è l'assassino di Marcia. Velasco rivelerà a Genoveva che il caso dell'omicidio di Ursula è stato definitivamente archiviato. Nel frattempo, Emilio racconterà a Felicia che Ildefonso gli ha confidato di avere paura che Camino ami un'altra persona. Saputo ciò, la Pasamar inizierà a temere che la verità sull'orientamento sessuale della figlia possa venire a galla. Le vicine si renderanno conto che Camino è molto triste, mentre Cinta e Bellita inizieranno a preoccuparsi del fatto che Arantxa non abbia ancora risposto all'invito al matrimonio.

Laura si recherà in una clinica per far visita ad una ragazza ricoverata di nome Lorenza. Più tardi, la cameriera ritornerà a casa e racconterà a Felipe che pochi giorni prima della morte di Marcia, Santiago e Genoveva avevano litigato in casa a causa di un coltello che poi era rimasto in possesso della Salmeron.

Camino ritorna ad Acacias

Lolita lascerà per la prima volta il piccolo Moncho a casa con Antonito, mentre Rosina consegnerà a José Miguel una spilla/amuleto che dovrebbe curargli i suoi problemi alle gambe. Camino sparirà nel nulla lasciando un biglietto alla madre. Quest'ultima si allarmerà e informerà immediatamente il figlio Emilio dell'accaduto.

Nel frattempo, Ildefonso chiederà spiegazioni ai Pasamar sull'assenza improvvisa di Camino, venendo a sapere, in questo modo, che la sua fidanzata si è recata in un convento per riflettere sui suoi sentimenti. Il giovane crederà alla bugia di Felicia fino a quando la sua promessa sposa non farà ritorno improvvisamente ad Acacias. Mendez continuerà a pensare che Cesareo abbia ucciso Marcia per impossessarsi della sua medaglia. Poco dopo, però, il commissario sarà costretto a cambiare idea quando verrà a sapere delle rivelazioni di Laura che lo costringeranno a rilasciare il guardiano.

Ritornato in libertà, Cesareo verrà accolto in maniera festosa dagli abitanti del quartiere e da Arantxa, appena arrivata ad Acacias.

Julio aiuterà Cinta ad ottenere i documenti necessari per partire alla volta dell'Argentina. Arriverà il giorno delle nozze in cui Emilio e Cinta diventeranno marito e moglie, seguiti poi da Ildefonso e Camino.