Su Canale 5 il nuovo sceneggiato turco Love is in the Air (Sen Cal Kapimi) sta appassionando i telespettatori italiani con parecchi colpi di scena.

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo l’11 agosto 2021, si evince che il new entry Efe Akman (Ali Ersan Duru) apporterà delle modifiche in un progetto di Serkan Bolat (Kerem Bürsin) per fargli fare una pessima figura: questa azione purtroppo finirà per danneggiare l’intera azienda Art Life.

Trama Love is in the air, episodio di mercoledì 11 agosto: Serkan prepara il progetto della casa dei Kafescioglu

Nella puntata della soap opera (il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi) che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 11 agosto 2021 al solito orario dalle 15:30 sino alle 16:20 circa, finalmente Serkan sarà alle prese con la preparazione del progetto per la ristrutturazione della proprietà dei coniugi Kafescioglu.

Purtroppo Efe inizierà a mostrare il suo vero volto quando tramerà alle spalle di Bolat, visto che per mettergli il bastone tra le ruote si introdurrà nel suo ufficio e interverrà sui suoi disegni.

Efe deciso a compromettere i lavori di Bolat, il crollo improvviso del tetto ristrutturato da Serkan

L’obiettivo dell’architetto Efe, ovviamente sarà quello di compromettere la riuscita dei lavori di Serkan appena ultimati con la collaborazione dell’ex fidanzata Eda (Hande Erçel).

A questo punto Bolat, su richiesta di Akman, prenderà parte a una festa, e approfitterà dell’occasione per convincere il signor Emre a scegliere nuovamente la Art Life per un altro progetto: per fortuna Bolat riuscirà nel suo intento con facilità.

Quest’ultimo, dopo aver raggiunto l’obiettivo, dimostrerà di fidarsi sempre meno di Efe, dato che non riuscirà ancora a capire per quale motivo gli abbia portato il cliente in questione.

Successivamente Engin (Anıl İlter) non perderà tempo per complimentarsi con il suo migliore amico Serkan, per aver ottenuto il progetto sportivo: a rovinare questo momento sarà un rumore fortissimo proveniente dal piano superiore.

In particolare a causa del vile gesto di Efe ai danni di Bolat, la reputazione dell’azienda Art Life sarà a rischio, per via del crollo improvviso del tetto ristrutturato proprio dall’ex fidanzato di Eda.

Quali conseguenze ci saranno dopo quanto accaduto? A pagarla sarà Serkan essendo l’autore del cantiere? Oppure l’imprenditore smaschererà Efe?