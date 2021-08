Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005, nel corso di 16 anni è riuscita a fidelizzare una vastissima fetta di pubblico. I personaggi sempre nuovi e le intricate vicende hanno trasformato lo show in un prodotto di spicco.

Nelle prossime puntate, Rosalie e Michael avranno una furiosa lite. La ragazza, in preda alla furia, uscirà con Christoph e tra i due succederà qualcosa di inaspettato. Hannes e Maja, intanto, cercheranno una cura per Florian, ma la situazione si rivelerà più complessa del previsto.

Ariane continuerà con il suo perfido piano e Vanessa metterà pace tra Max e Gerri.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Maja e Hannes cercheranno una cura per Florian

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael verrà a sapere che Rosalie ha contratto dei debiti con Christoph. Egli sarà determinato ad aiutarla e proporrà di pagare la cifra al suo posto, ma la ragazza non apprezzerà questo gesto e darà vita a una furiosa discussione.

Nel frattempo, Maja e Hannes si metteranno sulle tracce del professor Berthold. Purtroppo non riceveranno delle belle notizie e così Hannes deciderà di rinunciare a costruire il maneggio per Selina, in modo da poter spendere quei soldi per finanziare la ricerca della cura per Florian.

Ariane coglierà la palla al balzo e dirà di essere disposta a dedicarsi al maneggio. Questa rivelazione, da una parte, renderà felice Selina, ma dall'altra le farà sorgere dei sospetti. Inoltre, non si sentirà pronta a tornare a stare a stretto contatto con la sua ex amica.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Max offenderà Gerri

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, nelle prossime puntate tedesche, Gerri vorrebbe inviare una lettera a sua madre. Max, però, non sarà d'accordo e non riuscirà a trattenere le sue emozioni. Si sfogherà con il fratello e userà parole poco lusinghiere. Per fortuna, l'intervento di Vanessa sarà provvidenziale perché la sportiva sarà in grado di riportare la pace e di far riappacificare i due giovani.

Intanto, Hannes continuerà a cercare nuove strategie per trovare una cura adatta a Florian. Penserà di mettere in piedi un team di ricerca talentoso, ma Maja avrà dei dubbi perché riterrà che questa opzione necessiti di troppo tempo per essere realizzata. La ragazza, così, deciderà di sfruttare le sue doti di persuasione per convincere il dottor Berthold a riprendere spontaneamente i suoi studi. Ci riuscirà?

Rosalie e Christoph si daranno un bacio

Rosalie, ancora scossa dalla lite con Michael, andrà a bere qualcosa assieme a Christoph. La situazione tra i due si scalderà parecchio e scatterà un bacio inaspettato. La ragazza non potrà credere alle sue azioni e si tirerà immediatamente indietro.

Christoph, al contrario, non apparirà affatto pentito e ammetterà di voler instaurare un rapporto romantico con lei. Successivamente, Rosalie e Michael faranno pace ma la donna, pur provando dei forti sensi di colpa, non riuscirà a confessargli la verità.

Nel frattempo, Gerri proverà ad addestrare Chantal il maialino per farle trovare degli oggetti di grande valore. Per potenziare le doti dell'animaletto, nasconderà il portafoglio di Alfons e chiederà a Chantal di cercarlo. Il tentativo non solo fallirà, ma lo stesso Gerri non riuscirà più a trovare l'oggetto.