Temptation Island è terminato da qualche settimana, ma alcuni protagonisti continuano a essere sotto i riflettori. Jessica Mascheroni, su Instagram, si è mostrata al fianco di un uomo ma non ne ha rivelato l'identità. Secondo alcuni follower, l'ex fidanzata di Alessandro Autera potrebbe avere una nuova relazione.

Gli indizi

Su Instagram, Jessica Mascheroni si è mostrata mano nella mano con un uomo misterioso: la diretta interessata ha preferito non rivelare l'identità della persona con cui era in compagnia. Lo scatto pubblicato dalla 34enne è stato accompagnato dal brano "Tutte cose" di Gazzelle e Mara Sattei.

La foto dell'ex protagonista di Temptation Island ha fatto pensare a una nuova relazione. Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome o riferimento, una frase pronunciata da Jessica ha incuriosito i fan: "Vi ricordo che sono single o quasi". Non è escluso che presto la diretta interessata decida di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

Jessica e Alessandro si sono detti addio

L'esperienza a Temptation Island ha portato Alessandro Autera e Jessica Mascheroni a interrompere la loro relazione. Nel dettaglio, la 34enne aveva scritto alla redazione per mettere un po' di sale alla storia con il fidanzato. A detta di Jessica, Alessandro sarebbe diventato noioso e monotono con la convivenza.

All'interno del villaggio, la giovane si è avvicinata particolarmente al single Davide, un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Addirittura, i due si sono coccolati sotto le lenzuola. Atteggiamento che ha portato Alessandro a incotnrare la fidanzata per un falò di confronto immediato. Dal faccia a faccia, la coppia ha deciso di lasciare il programma separatamente.

Autera e Basolo: arriva il chiarimento

Di recente, Alessandro Autera e Davide Basolo sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza: il primo aveva definito una “persona costruita” l’ex tentatore di Temptation Island mentre il secondo aveva dipinto il 34enne come una “persona esibizionista” per via delle varie serate trascorso nei locali in di Roma.

Successivamente, i due sono stati avvistati insieme e si sono scattati una foto. In seguito alle polemiche scaturite, entrambi hanno spiegato la loro versione dei fatti. A tal proposito, sia Alessandro che Davide hanno messo un punto alla loro rivalità. L’ex compagno di Mascheroni ha chiosato: “Finiamola con queste cavolate”. Dal canto suo, Basolo ha fatto una richiesta so suoi fan: “Se dico basta è basta. Non mi mandate nulla ragazzi, gioco finito”.