Spazio alle nuove vicissitudini di Lolita nelle nuove puntate di Una vita. Le anticipazioni rivelano che Antonito deciderà di darsi alla politica, causando non pochi problemi alla moglie a non solo. La salute di Lolita peggiorerà repentinamente e la paura tingerà di buio casa Palacios. Nel frattempo, Felipe continuerà a non ricordare nulla in seguito all'amnesia causata dal delicato intervento chirurgico e Genoveva ne approfitterà: quale occasione migliore per fargli credere di essere sempre stata una brava moglie - e, soprattutto, che Marcia non sia mai esistita.

La sua opera di persuasione andrà bene fino a un determinato momento nel quale tutto le crollerà addosso.

Anticipazioni Una Vita delle prossime puntate

Dopo essere stato operato, Felipe non ricorderà assolutamente nulla e Genoveva gli farà credere di aver vissuto insieme a lui anni bellissimi e lieti. Non farà il nome di Marcia, così da insabbiare una volta per tutte anche i sospetti che graveranno sul di lei.

Una volta tornato a casa, Felipe parlerà con Casilda, assicurandole di non ricordare nulla della compianta Marcia. Le sue gelide parole rattristeranno molto la cameriera. Nello stesso tempo, Genoveva lo terrà a bada seducendolo con le sue intriganti moine.

Ad Acacias, nel frattempo, si sarà ormai sistemata la bella Anabel.

La giovane si interesserà a Camino, con la quale intreccerà una stretta amicizia. Felicia andrà su tutte le furie, temendo che la figlia possa rivedere in lei Maite.

Antonito vicino alla bella Natalia

Nei prossimi episodi di Una Vita, ci sarà un colpo di scena. Santiago, a dispetto delle intimidazioni di Genoveva, rientrerà ad Acacias.

Il primo a scoprire che Becerra è rientrato nel quartierino sarà Jacinto, allertato da dei rumori in casa Domínguez.

Insieme alla conturbante Anabel, ci sarà anche un'altra new entry: si tratta di Natalia, altrettanto bella e affasciante. La donna si interesserà ad Antonito, suscitando la gelosia di Lolita.

Decisa a scoprire che cosa ci sia tra il marito e Natalia, Lolita pretenderà spiegazioni.

Antonito si arrabbierà molto, incolpandola di non avere fiducia in lui.

La salute di Lolita peggiora, spoiler Una Vita

Antonito si sentirà gelare quando Lolita, durante la loro discussione, cadrà a terra priva di sensi. Non sarà l'unica volta in cui la donna si sentirà poco bene. Che cosa le sta succedendo?

Inoltre, nelle prossime puntate della soap Una Vita che andranno in onda su Canale 5, un'alienata Genoveva avrà un incontro con Ramon, insospettito dallo strano comportamento di Felipe.

La dark lady pregherà Palacios di non dire nulla all'avvocato riguardo il loro passato, spaventata dal fatto che possa allontanarsi una volta scoperta la verità. Questa volta però, Genoveva avrà la peggio.