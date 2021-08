Grandi colpi di scena attendono i fan di Love is in the air nel corso delle puntate in onda dal 23 al 27 agosto sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV narrano che Aydan scoprirà il tradimento di Alptekin. Serkan Bolat, invece, porterà in salvo Eda Yildiz da una spiacevole situazione.

Anticipazioni Love is in the air dal 23 agosto: Eda soccorsa da Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 agosto sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Eda costringerà Serkan a firmare un accordo con delle regole di comportamento, da lei decise, ben precise.

Melo, invece, informerà Selin che Engin la vuole nel suo team, mentre Eda sarà vittima di un attacco di narcolessia dopo essere stata assalita dai paparazzi all'uscita dell'ufficio. Fortunatamente Yildiz verrà soccorsa da Serkan, che la porterà in salvo. Dopodiché la fioraia avrà un drammatico confronto con il responsabile della morte dei suoi genitori davanti a Bolat.

Ayfer, invece, otterrà il catering della festa benefica organizzata da Aydan e la madre di Ferit, con lo scopo di aiutare giovani studentesse che non si possono permettere gli studi universitari. Durante la cena verrà messo all'asta un appuntamento con Serkan. Alla fine Bolat offrirà la cifra più alta e sceglierà di uscire con Eda, dandole un biglietto con su scritto l'indirizzo del ristorante.

Yildiz vuole lasciare l'Art Life

Nelle puntate 23-27 agosto della serie tv turca, Eda, Melo, Piril, Selin e Ceren sfileranno come modelle all'evento. Aydan riscuoterà un grande successo e per questo motivo le proporranno di candidarsi alla presidenza dell'associazione, sfidando la madre di Ferit.

Eda Yildiz, intanto, avrà timore di restare all'Art Life senza Efe, dopo la scelta di quest'ultimo di tornare in Italia, per questo motivo vorrebbe lasciare il lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di conseguenza, Engin, Leyla e Serkan cercheranno di farle cambiare idea.

Piril, invece, non si sentirà pronta a conoscere la suocera, mentre Eda e Serkan verranno scelti come volti di una campagna benefica.

Aydan scopre il tradimento di Alptekin con la segretaria

Aydan scoprirà che suo marito Alptekin la tradisce con la sua segretaria.

La donna, a questo punto, userà questo fatto spiacevole per riappacificare suo figlio con Eda. Per tale ragione organizzerà uno stratagemma che coinvolgerà Ayfer. Aydan, infatti, pregherà la zia della fioraia di ospitarla nella sua abitazione e chiederà a Seyfi di trovarle un uomo che finga di essere un parente dell'amante di Alptekin, deciso a punire la vergogna arrecata alla famiglia.

Infine Erdem e Melek saranno protagonisti di una guerra per ottenere l'approvazione dei capi.