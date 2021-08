Nuovo spazio dedicato alle novità di Love is in the air, la popolare Serie TV che sta appassionando mediamente più di 2 milioni di telespettatori italiani.

Le trame delle puntate turche trasmesse tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Tahir interpretato dall'attore turco Buğrahan Çayır. In dettaglio, il bodyguard arriverà a Istanbul per proteggere Semiha. Qui, l'uomo inizierà a provare dei sentimenti per Melo, tanto da chiedere aiuto a Erdem, mentre lui lo aiuterà con Fifi.

Anticipazioni Love is in the air: Tahir arriva insieme a Semiha

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in Italia raccontano dell'arrivo di un nuovo personaggio che movimenterà le vicende dei personaggi.

Tutto inizierà con precisione quando Semiha, la diabolica nonna di Eda, giungerà a Istanbul insieme alla sua guardia del corpo per organizzare una vendetta nei confronti della famiglia Bolat, rea di aver ucciso suo figlio Mustafà molti anni prima. L'aitante giovane di nome Tahir si rivelerà molto fedele alla sua assistita, tanto da portarla ovunque lei desideri. Per questo motivo, il ragazzo sarà costretto a non allontanarsi mai dall'Art Life durante l'orario di lavoro dell'anziana signora.

In questo frangente, Tahir interagirà moltissimo con Melo, Erdem e Leyla. All'inizio, i tre dipendenti non si fideranno del bodyguard visto come una spia di Semiha, ma col trascorrere dei giorni inizieranno a fidarsi più di lui, concedendogli un'opportunità. La più interessata al ragazzo apparirà essere Leyla.

Il bodyguard è interessato a Melo

Durante i prossimi appuntamenti della serie tv, Leyla racconterà a Melo di essersi invaghita di Tahir, ma di non sapere come entrare nelle sue grazie. La ragazza, a questo punto, prometterà di aiutare l'amica, se farà in modo che Erdem venga licenziato dall'Art Life.

Nonostante l'iniziale sorpresa, Leyla deciderà di stringere un accordo con l'imbranata collega.

Per questo motivo, le due donne daranno vita a un piano, non calcolando un importante dettaglio. I telespettatori, infatti, scopriranno che il bodyguard di Semiha è interessato a Melo è non a Leyla.

Erdem vuole conquistare Fifi

Tahir confesserà ad Erdem di avere un debole per Melo, tanto da stringere un patto con lui. Quest'ultimo prometterà alla guardia del corpo della nonna di Eda di aiutarlo a conquistare Melo, a patto che lui faccia lo stesso con Fifi. Da qui inizieranno una serie di intrecci che terranno viva la trama di Love is in the air.

La serie tv con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin viene trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5, ma anche in streaming sulla piattaforma digitale "Mediaset Play Infinity".