Nella soap opera di Canale 5 Love is in the air le trame si faranno più avvincenti nel momento in cui giungerà a Istanbul la misteriosa socia di Efe. Si tratta di Semiha, la nonna di Eda. L'anziana vorrà vendicarsi di Serkan e della famiglia Bolat per la morte del figlio e pur di raggiungere il suo scopo arriverà a ricattare la nipote Eda. Solo se la ragazza accetterà di sposare l'uomo che avrà scelto per lei, rinuncerà alla sua vendetta.

Dalle anticipazioni, sembra che Eda non cederà al ricatto dell'arcigna donna e dirà chiaramente alla nonna di non voler e sapere nulla di lei.

Eda scopre che la nonna Semiha è la nuova socia della Art Life

Tra qualche settimana in Love is in the air, Serkan e Eda si riavvicineranno, anche se non faranno pace del tutto. La loro ritrovata sintonia verrà messa nuovamente a dura prova da un nuovo personaggio, Semiha Yildirim, la nonna di Eda. L'anziana signora si dimostrerà sin da subito spietata e metterà a soqquadro gli equilibri della Art Life.

Nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con la partenza di Efe per l'Italia, verrà alla luce che la signora Semiha sarà la misteriosa socia di Akman e che quindi rivelerà il 45% delle quote della holding. L'anziana giungerà quindi a Istanbul ed Eda, trovandosela di fronte, rimarrà di stucco.

Semiha ricatta Eda nelle prossime puntate di Love is in the air

Dando uno sguardo alle prossime anticipazioni, Eda capirà immediatamente le intenzioni della nonna e cioè il desiderio di vendicare la morte del figlio. Eda non vorrà saperne della donna e le rinfaccerà il fatto di aver diseredato il padre solo perché non condivideva la relazione con sua madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pertanto ordinerà alla nonna di sparire dalla sua vita.

Semiha per tutta risposta ricatterà la nipote, mettendola di fronte a una scelta. L'anziana infatti, si dirà disposta a rinunciare a vendicarsi dei Bolat se Eda accetterà di sposare l'uomo che avrà scelto per lei.

Eda non cede al ricatto della nonna, Semiha si allea con Balca

In Love is in the air, l'arrivo in città della nonna di Eda sarà destinato a cambiare le dinamiche delle vicende, visto che vorrà fare la guerra a Serkan e ai Bolat mandandoli in rovina. Per quanto riguarda il ricatto a, Eda, quest'ultima non si piegherà al volere della nonna e non accetterà di sposare un uomo che non ama.

Semiha non si darà per vinta e, pur di allontanare Serkan e Eda, stringerà un'alleanza con la nuova pr Balca, dopo aver notato che la ragazza avrà messogli occhi su Serkan. La nonna di Eda quindi, non esiterà a convincere la nuova arrivata a fare il possibile per separare Bolat e Eda. L'anziana inoltre, di lascerà sfuggire che presto in città, arriverà l'uomo che lei stessa avrà scelto come marito per la nipote. Da quanto riportano le anticipazioni, per Serkan e Eda sembrerà non esserci pace.