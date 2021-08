Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita in programma il 13 e 14 agosto sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera interamente realizzata in Spagna raccontano che il commissario Mendez porrà in arresto Genoveva Salmeron davanti agli occhi di Felipe (Marc Parejo). Camino Pasamar, invece, sposerà Ildefonso Cortes ma non senza imprevisti.

Una vita: Mendez mette le manette a Genoveva

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 13 agosto dalle ore 14:10 in prima visione in Italia, annunciano una svolta nell'omicidio di Marcia (Trisha Fernandez), trovata morta su una panchina dei Giardini del Principe.

In dettaglio, il commissario Mendez irromperà in casa Alvarez Hermoso. Qui, l'uomo di legge metterà le manette a Genoveva (Clara Garrido), deciso a trasportarla in carcere dopo aver trovato prove inconfutabili della sua colpevolezza. Ovviamente, la darklady rimarrà sbigottita dinnanzi al comportamento del marito Felipe, il quale non muoverà nemmeno un dito, sebbene fosse al corrente di tutto.

Cinta e Emilio diventano marito e moglie

Nel frattempo, Acacias 38 sarà teatro di due matrimoni. Se Cinta apparirà raggiante di unirsi in matrimonio con Emilio, Camino tornerà nel quartiere dopo essersi presa una pausa per pensare al suo futuro. La Pasamar cercherà di tranquillizzare Ildefonso sul loro imminente matrimonio.

Ed ecco che Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Jorge Pobes) diventeranno marito e moglie davanti a Dio e gli uomini, mentre Camino giungerà in chiesa con molto ritardo, facendo preoccupare il futuro sposo. La ragazza esiterà a pronunciare il sì, lasciando ammutoliti gli invitati.

Camino e Camino si sposano

Nel corso della puntata della soap opera spagnola trasmessa sabato 14 agosto sui teleschermi di Canale 5, Camino, seppur controvoglia, accetterà di sposare Ildefonso, pronunciando "sì, lo voglio" al cospetto di Dio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La decisione della ragazza tranquillizzerà moltissimo Felicia (Susana Sotelo), che finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo dopo aver nutrito molti dubbi su sua figlia.

Allo stesso tempo, Cesareo farà un annuncio che sconvolgerà i vicini di Acacias. Il vigilante, appena uscito dalla prigione, informerà che Genoveva è stata arrestata per l'omicidio di Marcia Sampaio.

Una notizia che stupirà gli abitanti del ricco quartiere spagnolo che si divideranno tra innocentisti e colpevolisti.

La soap opera di Una vita è in programma da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming sulla piattaforma gratuita "Mediaset Play Infinity".