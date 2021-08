"Every side has a story", scrive così l'attrice Beanie Feldstein sul suo Instagram sotto il poster della nuova serie tv Impeachment: American crime story di cui sarà protagonista. Il poster raffigura una donna di spalle con lunghi capelli scuri e lo sguardo rivolto verso la Casa Bianca: non ci sono dubbi, la figura in questione è quella di Monica Lewinsky, la cui vicenda che l'ha vista protagonista è stata scelta da Ryan Murphy come plot della terza stagione di American Crime Story, serie antologica che narra i casi giudiziari più famosi e controversi d'America.

Le prime due stagioni sono state incentrate rispettivamente sul caso O.J. Simpson (stella del football accusato di aver ucciso la moglie) e sull'assassinio di Gianni Versace.

'Impeachment', lo scandalo Clinton-Lewinsky

Una giovane ragazza cammina attraverso i corridoi della Casa Bianca fino a raggiungere la stanza ovale: sono queste le immagini presentate nel teaser che annuncia Impeachment, serie basata sul libro bestseller di Jeffrey Toobin A vast conspiracy: the real story of the sex scandal that nearly brought down a President, pubblicato nel 1999. La storia è delle più note e si riferisce allo scandalo sessuale che negli anni '90 sconvolse gli Stati Uniti d'America. Protagonista ne fu Bill Clinton, allora Presidente, e una stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, che all'epoca aveva 22 anni.

I due intrapresero una relazione sessuale dal 1995 al 1997, che venne a galla solo nel 1998, portando alla crisi nazionale e al primo impeachment (cioè la messa in stato di accusa di una persona che detiene un'alta carica pubblica) di un Presidente degli Stati Uniti in più di 100 anni. Clinton si dichiarò infatti innocente, ma dopo lo svolgimento delle indagini venne accusato di falsa testimonianza, di ostruzione della pubblica giustizia e ritenuto colpevole di azioni illecite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Clinton, successivamente, venne assolto.

Nella serie la storia sarà narrata secondo il punto di vista di tre potenti donne: Paula Jones, giornalista statunitense nota per le accuse di presunte molestie sessuali volte al Presidente Clinton nel 1998, Linda Tripp, ex funzionaria della Casa Bianca che ai tempi registrò le confessioni della stagista, e Monica Lewinsky, protagonista dello scandalo.

Il cast della serie

Sono stati già rivelati alcuni membri che faranno parte di Impeachment: American crime story. Il Presidente Bill Clinton sarà interpretato da Clive Owen, mentre la moglie Hillary da Eddie Falco. La giovane stagista Monica Lewinsky avrà il volto di Beanie Feldstein, la giornalista Paula Jones quello di Annaleigh Ashford, mentre l'esperta media e opinionista Ann Coulter sarà Betty Gilpin.