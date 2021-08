Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda dal prossimo 13 settembre in prime time su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini quest'anno si presenterà al pubblico con una serie di novità: a partire dal cast completamente rinnovato, così come la casa che accoglierà i vipponi nel corsi dei vari mesi di permanenza. Il capo progetto del reality show Andrea Palazzo, a tal proposito, ha svelato che lo stile della casa si ispirerà al celebre telefilm "Love Boat", che ha spopolato anche in Italia nel corso degli anni '80.

Aria di novità al Grande Fratello Vip 6: dal 13 settembre in tv

Nel dettaglio, le prime anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 rivelano che anche quest'anno il reality show Mediaset tornerà in onda in prime time con un doppio appuntamento settimanale: oltre alla diretta del lunedì ci sarà quella del venerdì sera.

Il reality show avrà poi la sua consueta striscia quotidiana nel daytime di Canale 5 e anche la diretta in chiaro su Mediaset Extra (anche se quest'anno, come è stato svelato in anteprima su Blasting News, Mediaset starebbe pensando di puntare sulla differita in chiaro).

Grandi novità in questa sesta edizione del reality show riguarderanno anche la struttura della casa che accoglierà al suo interno i vipponi, che si metteranno in gioco in quella che potrebbe diventare l'edizione più lunga di sempre nella storia del programma.

Ecco come cambia la casa di Cinecittà

A fornire un po' di anticipazioni ci ha pensato il capo progetto del GF Vip 6, che in un'intervista a Chi ha svelato che quest'anno lo stile della casa sarà ispirato a quello di "Love Boat".

"Abbiamo fatto un po' il verso alla nave dell'amore del celebre telefilm", ha ammesso Andrea Palazzo, aggiungendo che un'altra importante novità di questa sesta edizione riguarderà il giardino.

Da sempre uno degli spazi clou presenti all'interno della casa di Cinecittà, si presenterà con una veste e uno spazio ripensato per accogliere i nuovi inquilini che si metteranno in gioco.

Le novità sul cast e le opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Tra i nomi confermati, al momento, spicca soltanto quello di Katia Ricciarelli, che ha già firmato il contratto che la vedrà protagonista al GF Vip 6.

Sui social del reality show arrivano conferme anche per quanto riguarda il parterre delle opinioniste. Trattasi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che si metteranno in gioco commentando le vicende dei nuovi vipponi in gara.

Il capo progetto del reality show condotto da Alfonso Signorini, però, ha svelato che quest'anno ci saranno anche due opinioniste scelte tra il popolo, che si faranno portavoce del pensiero del pubblico.