Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan vorrà rivelare a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori. Proverà a farlo in ogni modo, ma prima che Eda riuscirà a venire a conoscenza della cosa, sarà Selin a farlo, dopo una ricerca che le verrà fatta da Melo.

Serkan alla ricerca di Eda

Serkan vorrà raccontare urgentemente a Eda tutto ciò che riguarda l'incidente che ha visto come vittime i suoi genitori. Inizierà a cercarla, ma la ragazza si renderà irreperibile. Alla fine riuscirà a trovarla insieme ad Aydan durante un evento organizzato da un'associazione di cui mamma Bolat fa parte.

Finalmente starà da solo con lei, ma Eda fraintenderà tutto: penserà che Serkan sia solo geloso di lei e che voglia impedirle di uscire con altri ragazzi. Nonostante provi a dirle che è urgente, la ragazza fuggirà via.

Serkan, però, non si arrenderà, così raggiungerà Eda a casa. Dalla strada la telefonerà, dicendole che vuole parlarle urgentemente, ma la ragazza, non rendendosi conto che Serkan vede la sua ombra dalla finestra, fingerà di essere a una festa. Per evitare di avere una conversazione con lui metterà la musica a tutto volume, ma a causa di ciò si perderà delle parole molto importanti che pronuncerà l'architetto: "Mi manchi moltissimo Eda Yıldız, ti amo, sono geloso di te, mi manchi davvero".

Alla fine, però, Eda si pentirà del suo atteggiamento: magari Serkan le ha detto qualcosa di veramente importante e lei non l'ha sentito.

Serkan, disperato, si ubriaca

Serkan, però, non riuscirà più a sostenere questa situazione fatta di segreti. Rientrerà a casa e della disperazione inizierà a bere un bicchiere dopo l'altro.

Ubriaco fradicio, in piena notte, chiamerà Eda e le dirà che sta arrivando da lei perché ha urgente bisogno di parlarle. La ragazza capirà che non è il solito Serkan e che c'è qualche problema, così deciderà di recarsi lei a casa dell'architetto. Ovviamente quest'ultimo darà il ben servito a Selin, visto che alloggia a casa sua, e la inviterà ad andare via con un autista.

Serkan, ovviamente, non riuscirà a dirle nulla, visto quanto è ubriaco, però qualcun altro scoprirà prima di Eda tutta la vicenda.

Selin scopre dell'incidente dei genitori di Eda

Dopo il ben servito di Serkan, Selin rientrerà nella sua casa. Ovviamente l'essere messa da parte non le farà per niente piacere così, in preda a un attacco di nervosismo, inizierà a rompere ciò che le sta intorno e a terra le cadrà un fascicolo che le ha preparato Melo, in merito ai lavori fatti dalla holding nel 2002 (l'anno in cui è accaduto l'incidente ai genitori di Eda, ndr). Da quel fascicolo cadrà un articolo di giornale, che parlerà del "dolore della famiglia Yıldırım" (il cognome di Eda prima che la Ayfer glielo cambiasse) e ad accompagnare l'articolo ci sarà una foto che ritrae una Eda da piccola, i suoi genitori e una riconoscibile Ayfer.

Da lì Selin capirà quale segreto sta nascondendo Serkan.