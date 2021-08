Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap, creata da Aurora Guerra, attualmente va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle 14:10. Il sabato su Rete 4, i fan possono assistere a un ulteriore appuntamento in prima serata.

Negli episodi di lunedì 9 e martedì 10 agosto, IIdefonso vorrebbe ritrovare Camino e si rivolgerà a Felicia per avere delle notizie. Quest'ultima gli racconterà una bugia e gli dirà che la giovane si trova in convento. Intanto Julio rischierà di non poter partecipare al matrimonio e arriverà una notizia inaspettata su Cinta.

Per quanto riguarda Genoveva, i sospetti su di lei diventeranno sempre più forti: sia il commissario Mendez che Felipe saranno convinti della sua colpevolezza. Le dichiarazioni di Laura e Cesareo non faranno altro che avvalorare questa ipotesi.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 9 agosto: IIdefonso non troverà più Camino

Nella puntata di Una vita che andrà in onda il 9 agosto, IIdefonso sarà molto preoccupato per la scomparsa di Camino. Vorrebbe trovarla e confrontarsi con lei sui motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi, ma non avrà alcun indizio. Per cercare di raccogliere informazioni, si rivolgerà a Felicia e le chiederà di aiutarlo. Quest'ultima, però, non avrà alcuna intenzione di svelare la verità e dirà che Camino ha solo deciso di trascorrere qualche giorno in convento per riflettere sul matrimonio e sulle sue emozioni.

Nel frattempo, Julio sarà molto preoccupato per il matrimonio. Dovrebbe essere il testimone di nozze, ma senza un vestito adatto allo scopo non potrà partecipare. Bellita, vedendolo in difficoltà, deciderà di regalarglielo a sue spese.

Inoltre, i coniugi Dominguez riceveranno un messaggio dove verranno messi al corrente che Cinta potrebbe non avere i documenti necessari per viaggiare in Argentina.

Una vita, trame di martedì 10 agosto: Laura parlerà con la polizia

Secondo le anticipazioni del 10 agosto di Una vita, Laura avrà delle informazioni molto importanti da comunicare alla polizia. Timorosa, ma determinata a raccontare la verità, dira al commissario Mendez di aver visto Genoveva e Santiago litigare per colpa di un coltello.

Inoltre, aggiungerà che la discussione si è conclusa con il trionfo di Genoveva. Mendez sarà sempre più predisposto a credere che la dark lady sia connessa all'omicidio di Marcia, ma non potrà trascinarla in tribunale senza le dovute prove.

Però, le accuse contro Cesareo finalmente cadranno e l'uomo potrà uscire di prigione. Ancora scosso per l'esperienza appena vissuta, rivelerà a Felipe di aver visto Genoveva sul luogo dell'omicidio. L'avvocato, così come il commissario, ormai non avrà più dubbi.