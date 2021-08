Nelle prossime puntate di Love is in the air, Aydan sarà sempre più grata a Eda per averla aiutata a sconfiggere la sua agorafobia. Le due donne saranno molto vicine, al punto che mamma Bolat rivelerà alla ragazza dei particolari molto toccanti sul suo passato.

Lo spasimante segreto di Eda

Dopo aver scoperto che Efe è il colpevole del danno al tetto dei Kafezçioglu, Eda e Serkan avranno un confronto, che però riguarderà le loro vite. La ragazza, infatti, rimarrà spiazzata dal fatto che Serkan non vuole più stare con lei però, sotto sotto, continua a essere geloso.

Eda sarà anche infastidita perché l'architetto sta ospitando, per qualche giorno, Selin a casa sua. Cosi gli dirà di sentirsi pronta a proseguire la sua vita, ma che cosa intenderà? In realtà nulla di che, sarà solo uno sfogo derivato dalla sua rabbia, ma Serkan penserà che la sua ex sia pronta a uscire con altri ragazzi.

Melo, però, avrà un'idea: anche se Eda non se la sente di uscire con altri uomini, nulla impedisce a lei e alle sue amiche di far credere a Serkan che la ragazza abbia uno spasimante, ovviamente immaginario. Le loro amiche, però, vorrebbero fare tutto ciò all'insaputa di Eda, ci riusciranno?

Aydan a cuore aperto con Eda

Intanto Eda sarà alle prese con Aydan e la sua nuova vita fuori dalle mura domestiche.

La donna infatti, al momento, si fida solo di Eda per uscire di casa, così insieme andranno a bere un caffè in un bar con vista sul mare.

Qui Eda avrà l'occasione di chiedere ad Aydan da dove è nata la sua agorafobia, così le racconterà cos'è successo. Tutto è iniziato dopo la morte del suo primo figlio, Alpi. Quando sia lui che Serkan erano più piccoli, lei era una donna in carriera: un interior design sempre in giro per il mondo.

Quando suo figlio si è ammalato si trovava in Estremo Oriente e dopo il suo rientro a casa il ragazzo morì dopo soli tre giorni. Da quel momento in poi non è più riuscita a uscire di casa. In più le racconterà del dolore che ha provato anche Serkan. Subito dopo la morte del fratello, infatti, i genitori decisero di mandarlo in collegio all'estero e a oggi, entrambi ritengono che quella scelta sia stata un grosso errore.

Per Aydan, Serkan ama ancora Eda

A ogni modo Aydan confesserà a Eda che secondo lei Serkan la ama ancora, cosa che invece sarà improbabile per la ragazza, visto che l'ha lasciata. Mamma Bolat, però, le assicurerà che Serkan ha deciso di rompere con lei solo perché, in passato, tutte le persone che l'hanno amato, poi l'hanno anche abbandonato. In più Aydan si farà sfuggire una cosa, forse anche volontariamente: "Un fardello del passato è caduto sulle spalle di Serkan e lui non riesce a stare con te con questo peso addosso".

Queste saranno delle parole che faranno riflettere la ragazza? Anche in merito ai dubbi sui motivi che hanno indotto Serkan a lasciarla?