Nelle puntate di Love is in the air in onda su Canale 5, alle 15:30, dal 2 al 6 agosto, Eda capirà che Serkan non l'ha lasciata solamente perché "preso dal lavoro" e farà di tutto per scoprire la verità.

Eda inizia a lavorare per Efe

Serkan ormai ha preso la decisione definitiva di lasciare Eda, ma lasciarsi il passato alle spalle sarà più difficile del previsto, visto che si ritroverà la ex in ufficio. Infatti Efe "l'arruolerà" nel suo team per lavorare ai suoi progetti e ovviamente la sede di lavoro sarà l'ufficio della Art Life. Serkan non potrà credere ai suoi occhi e rimprovererà Efe per non averlo consultato prima di prendere tale decisione.

Serkan deciderà di affrontarlo, dicendogli che portando Eda in ufficio rischia solo di farla stare male, quindi dovrebbe lasciarla in pace, ma Efe non avrà nessuna intenzione di ascoltarlo.

Eda apprende dei problemi economici di Ayfer

Intanto Eda prenderà in mano le redini della sua vita e deciderà di tornare all'università per completare il suo percorso di studi da architetto paesaggista. La ragazza sarà soddisfatta di aver conquistato questa nuova opportunità con il sudore della sua fronte, infatti non si è dimostrata molto contenta della scelta fatta dalla zia Ayfer, ovvero quella di contattare la nonna per pagarle gli studi in Italia.

Eda, però, scoprirà che la zia ha fatto questa scelta con "la morte nel cuore", infatti Fifi e Ceren le racconteranno dei problemi economici che ha dovuto affrontare Ayfer con il negozio.

La ragazza rimarrà molto turbata a causa di tutte queste vicende.

Eda e l'incidente nel burrone

Eda e Serkan, successivamente, vivranno altri momenti drammatici. Durante una sorta di campus organizzato da Efe in un bosco, la ragazza cadrà in un burrone. Verrà salvata da Serkan e portata in ospedale, ma il trauma le farà scordare di non essere più fidanzata con l'architetto, per questo motivo lo tratterà con amore e gentilezza.

Fatto sta che Serkan dovrà badare a lei per tutta la notte, per far sì che la ragazza non si addormenti. La porterà nella residenza estiva dei Bolat, ma durante il viaggio in macchina Eda appoggerà la testa sulla spalla di Serkan e lui dirà che vorrebbe che quel momento "durasse per sempre". Parole che rimarranno nella testa di Eda e quando riprenderà la memoria capirà che Serkan, forse, l'ha lasciata contro la sua volontà.

Per questo inizierà a indagare sulla cosa, iniziando a "intervistare" gli amici intimi di Serkan, come Pırıl.

La festa di compleanno di Pırıl

Qualche bicchiere di troppo durante la festa di compleanno di Pırıl, però, porterà Eda a fare la fatidica domanda direttamente a Serkan. Perché ha detto che avrebbe voluto che quel momento durasse per sempre? Lui ovviamente non dirà la verità, sarà molto evasivo e motiverà la sua frase dicendo semplicemente che è stato al suo gioco: visto che Eda pensava che fossero ancora fidanzati lui, per non mandarla ulteriormente in confusione, le ha detto che avrebbe voluto che quel momento durasse per sempre.

Nonostante ciò la ragazza non gli crederà, in quanto non si fida di lui: sarà sicura che ha rotto con lei per una specifica ragione che non vuole dirle e anche se non avrà intenzione di svelarle tale faccenda, lei farà di tutto per scoprirlo da sola.