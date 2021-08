Ci saranno tante novità durante le puntate di Love is in the air in onda dal 30 agosto al 3 settembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Selin deciderà di lasciare Istanbul, mentre Eda sorprenderà Balca a casa di Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 30 agosto al 3 settembre

Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre riportano che Aydan aiuterà Engin ad organizzare un incontro tra Piril e sua madre. Questa situazione sarà teatro di molti equivoci: Melo, Figen e Ayfer crederanno che Engin si trovi a casa di Aydan per assistere alla dichiarazione d'amore tra Eda e Serkan.

Quest'ultimo, invece, penserà che sua madre stia aiutando Engin a chiedere la mano di Piril.

Eda, invece, crederà che Serkan abbia voluto umiliarla dopo aver disertato l'appuntamento a cena della sera prima. L'equivoco però verrà chiarito, e così i due trascorreranno una serata all'insegna del romanticismo, durante la quale la fioraia riuscirà a superare la claustrofobia.

Ferit e Ceren, intanto, penseranno che sia arrivato il momento per Serkan di sapere la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento con Eda. Ma Selin giocherà sporco, spiegando tutto all'ex fidanzato.

Selin parte per la Danimarca dopo aver ceduto le sue azioni a Serkan

Selin informerà Serkan di avere intenzione di cedergli le azioni dell'Art Life prima di partire per la Danimarca.

Di conseguenza, l'azienda necessiterà di una nuova Pr, e Eda deciderà di aiutare Serkan con le selezioni.

La fioraia inizierà ad essere gelosa delle tre aspiranti, e arriverà a convocarne una quarta basandosi sul suo curriculum vitae. Alla fine Bolat e Yildiz sceglieranno Balca, una ragazza capace e di bell'aspetto in grado di sostituire Selin nel suo lavoro allo studio.

La nuova arrivata dimostrerà fin da subito di essere interessata all'architetto.

Eda trova Balca a casa di Bolat

Nesrin e Aydan si candideranno alla presidenza della fondazione. La madre di Ferit giocherà un brutto tiro alla rivale, informando i giornalisti del divorzio con Alptekin. Balca, a questo punto, interverrà riuscendo a liberarsi della stampa e ad aiutare la signora Bolat nelle elezioni, guadagnandosi così il rispetto di Serkan.

Più tardi l'architetto aspetterà con ansia l'arrivo di Eda a casa sua, invece alla sua porta busseranno Engin, Ferit e Erdem, i quali avranno bisogno di sfogarsi per risolvere i rispettivi problemi. Aydan vincerà le elezioni e diventerà la nuova presidentessa dell'associazione che assegna borse di studio e fornisce il proprio appoggio a studentesse giovani e meritevoli affinché possano portare avanti la carriera universitaria.

Balca si presenterà a casa di Serkan con la scusa di alcuni problemi sul lavoro. All'improvviso arriverà anche Eda, la quale sorprenderà la Pr nel salotto dell'ex fidanzato e sospetterà che abbiano avuto un incontro amoroso.