Nella soap opera Love is in the air Alptekin Bolat sembrerà aver fatto perdere le sue tracce dopo quanto avvenuto con la moglie Aydan.

Un colpo di scena però, farà parlare ancora dell'uomo, visto che Serkan verrà a sapere che il padre sarà stato arrestato alle Bahamas con una valigia piena zeppa di denaro. Eda capirà subito che dietro all'arresto dell'uomo ci sarà lo zampino dell'odiata nonna paterna e, onde evitare che Semiha faccia fallire anche la Art Life, deciderà di sottostare al ricatto della nonna, lasciando il suo amato Serkan.

Alptekin fa perdere le sue tracce, arriva la nonna di Eda

Il tradimento di Alptekin e lo scandalo dell'incidente in cui persero la vita i genitori di Eda, porteranno il padre di Serkan a far perdere le proprie tracce. Il tutto avverrà anche in concomitanza con l'arrivo a Istanbul dell'arcigna signora, Semiha che non sarà altri che la nonna paterna di Eda nonché la misteriosa socia di Efe Akman. La donna farà valere il 45% delle azioni della holding e, sin da subito, metterà i bastoni tra le ruote a Serkan e a tutto i collaboratori. Il suo scopo sarà quello di portare alla rovina l'azienda e l'intera famiglia Bolat, ritenuta responsabile della morte del figlio.

Serkan scopre che Alptekin sarà stato arrestato alle Bahamas

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, Serkan nonostante i pessimi rapporti con il padre, cercherà di mettersi in contatto con lui. Alptekin ad un certo punto, si rifarà vivo con il figlio attraverso un sms. In seguito, Engin dirà a Serkan che Alptekin sarà stato arrestato alle Bahamas perché trovato in possesso di un ingente somma di denaro.

A questo punto, i nuovi episodi della soap Tv turca, vedranno che la nuova addetta alle pubbliche relazioni Balca, si metterà subito al lavoro affinché la notizia non trapeli alla stampa. Serkan invece, non potrà dare a meno di sospettare che dietro all'arresto di Alptekin ci sia lo zampino di Semiha.

Spoiler Love is in the air: Eda costretta dalla nonna a lasciare Serkan

In Love us in the air, Serkan non sarà lontano dalla verità, visto che lo scopo della nonna di Eda sarà quello di dar fallire la Art Life e mandare in rovina tutto i componenti della famiglia Bolat. Da quanto riportano le anticipazioni, Alptekin verrà condannato ad otto mesi di carcere, mentre Eda, per scongiurare ulteriori ritorsioni della nonna contro Serkan e la sua famiglia, deciderà di sottostare al ricatto di Semiha. Eda quindi, nelle prossime puntate, lascerà Bolat dicendogli che non potranno mai avere un futuro insieme. Serkan cercherà di capire se dietro alla decisione della sua amata ci sia lo zampino di Semiha, ma Eda non gli rivelerà la verità.

Quest'ultima intanto, nonostante di sua allontanata da, Bolat, non avrà nessuna intenzione di farsi corteggiare dal principe Seymen, l'uomo che la nonna avrà scelto per lei. Come finirà questa intricata story line? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Love is in the air.