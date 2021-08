Triste destino per la soap opera Una vita, che attualmente va in onda con successo su Canale 5. In patria, già da un po' di mesi ormai, le avventure degli abitanti di Acacias non vengono più trasmesse in televisione, dato che si è scelto di chiudere per sempre la soap. Un duro colpo per gli spettatori spagnoli e presto anche per quelli italiani che assisteranno al finale di sempre della serie iberica. Ma cosa succederà nel corso delle ultime puntate? Le anticipazioni rivelano che Felipe deciderà di iniziare una nuova vita lontano da Acacias.

Chiude per sempre la soap opera Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la soap ha chiuso definitivamente i battenti in patria e ormai da un po' di mesi non viene più trasmessa.

Una decisione presa dai produttori della soap dopo il crollo di ascolti costante registrato da Una Vita nel corso dell'ultima stagione di programmazione.

Situazione del tutto diversa in Italia, dove gli ascolti della soap continuano ad essere molto positivi e la media quotidiana oscilla intorno al 18% di share, al pari dell'ascolto della più longeva Beautiful.

Alla fine, però, anche gli spettatori italiani di Una Vita dovranno abituarsi all'idea di dover dire addio per sempre ai vari protagonisti del celebre quartiere spagnolo.

Il finale di Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva muore

Le anticipazioni sul finale della soap opera in onda su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4, rivelano che Genoveva andrà incontro ad un tragico destino.

La donna ritroverà sua figlia Gabriela che comincerà ad avvelenarla con lo scopo ben preciso di mettere le mani sul patrimonio della mamma e diventarne così l'erede legittima.

Al tempo stesso, poi, la dark lady di Acacias farà i conti con un colpo di pistola che verrà sparato da suo marito Aurelio, il quale contribuirà a portarla alla morte nel giro di poco tempo.

Prima di emettere il suo ultimo respiro, la donna chiederà di poter rivedere di nuovo l'ex marito Felipe: si sente in colpa nei suoi confronti e desidera chiedere il suo perdono.

Felipe lascia Acacias: anticipazioni sul finale di Una Vita

Peccato, però, che non riuscirà ad ottenerlo: l'avvocato di Acacias non riuscirà a perdonarla, nemmeno in punto di morte, per tutto il male che gli ha causato nel corso dei vari anni.

Ma cosa ne sarà, invece di Felipe nel gran finale di sempre della soap opera? Le anticipazioni spagnole sulle ultime puntate di Una Vita rivelano che l'avvocato riuscirà a ritrovare il sorriso e la voglia di amare grazie alla figura di Dori, l'infermiera che si prenderà cura di lui e che lo aiuterà a ritornare in forma.

Grazie a questa persona, Felipe deciderà di lasciare per sempre Acacias e di trasferisi a Ginevra, dove potrà riabbracciare suo figlio e ricostruire una nuova vita, provando a lasciarsi alle spalle le sofferenze vissute nel quartiere.