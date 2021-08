Proseguono le anticipazioni di Love is in the air, la soap turca che vede protagonisti gli attori Hande Erçel a Kerem Bürsin, rispettivamente nei panni di Eda e Serkan.

Le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 30 agosto al 3 settembre rivelano che l'arrivo di una nuova manager alle pubbliche relazioni alla ArtLife infastidirà non poco Eda, la quale però continuerà a dichiararsi indifferente alla presenza di Balca. In realtà quest'ultima mostrerà da subito un interesse nei confronti di Serkan, complicando ulteriormente la situazione tra i due ex fidanzati.

Selin decide di licenziarsi

Le anticipazioni di Love is in the air, relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, prendono il via dal mancato appuntamento tra Eda e Serkan.

Eda sarà convinta che il suo ex l'abbia lasciata da sola al ristorante per provocarla ma in realtà un'altra persona ha provveduto a creare un equivoco in modo tale che i due non si incontrino. Dopo essersi chiariti, i due giovani hanno un incontro durante il quale l'architetto aiuterà la paesaggista a superare la paura dei luoghi chiusi.

Selin decide di lasciare per sempre la ArtLife. Proprio quando Ceren e Ferit decideranno di confessare chi c'è dietro la divulgazione del contratto di fidanzamento che univa Eda e Serkan, la ex fidanzata dell'architetto dirà a Bolat tutta la verità per poi annunciare di avere intenzione di vendere le sue quote della holding per licenziarsi.

Serkan sarà costretto a cercare una nuova manager che prenda il posto di Selin.

L'arrivo di tre candidate per il ruolo lasciato vacante in azienda infastidirà Eda, che però non confesserà di essere infastidita della presenza di tre giovani che ruotano intorno alla figura di Serkan. Alla fine quest'ultimo assumerà Balca, una manager bella e affascinante, che ben presto dimostrerà di essere interessata al suo nuovo capo, ingelosendo ancora di più la paesaggista.

Eda sorprende Serkan e Balca

Serkan organizza una cena in casa sua con la speranza che Eda lo raggiunga ma in realtà al suo posto arrivano Ferit, Erdem e Engine. Quest'ultimo, con l'aiuto di Aydan, cerca di far superare a Piril il panico dovuto all'incontro con sua madre ma no rutto va per il verso giusto. Engine, però, aiuterà al ragazza a sbloccarsi presentandosi alla festa di Aydan in groppa ad un cavallo.

Balca, sempre più interessata a Serkan, si recherà a casa sua a ora di cena con la scusa di presentare un progetto. L'arrivo di Eda sorprenderà i due a cenare insieme e ciò creerà un grande fastidio nella giovane. La nuova manager non sembrerà disposta a demordere, marcando sempre più stretto il suo nuovo capo.