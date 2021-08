Proseguono su Canale 5 le avventure di Eda e Serkan. I due protagonisti di Love is in the air hanno conquistato il pubblico di Canale 5 con il loro amore passionale contrastato.

Le anticipazioni delle puntate della soap turca che andranno in onda dal 9 al 13 agosto si concentrano su un equivoco che sconvolgerà la vita di Serkan: Bolat penserà che Eda sia incinta. L'architetto si troverà in grande difficoltà visto che sua intenzione era quella di non avere figli ed inoltre il pensiero che la sua famiglia sia stata coinvolta nella morte dei genitori della ragazza lo manderà ancora di più in crisi.

Eda si offre come baby-sitter per una coppia di clienti

Le puntate di Love is in the air che verranno trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 agosto vedranno Eda e Serkan lavorare ancora gomito a gomito. Nonostante l'architetto abbia deciso di chiudere con la ragazza per paura di farla soffrire, quest'ultima continuerà a lavorare presso la ArtLife. I due giovani dovranno collaborare per ristrutturare l'appartamento di una giovane coppia con un figlio. Eda, inoltre, mostrando il suo carattere estroverso si proporrà ai due coniugi come baby-sitter del piccolo (che si chiama casualmente anche lui Serkan) visto che non sanno a chi poterlo affidare mentre loro organizzano un party.

Con il suo modo di fare coinvolgente, Eda riuscirà a convincere Serkan ad aiutarla nell'accudire il bimbo e i due si troveranno a fare da "genitori".

Intanto Ayslin, la padrona della casa che i due architetti devono ristrutturare, si confiderà con Eda dicendole di essere di nuovo in dolce attesa ma di avere qualche difficoltà a dare la notizia al marito. A questo punto, la giovane darà dei consigli alla donna riguardo la gravidanza.

Serkan convinto che Eda sia incinta

I discorsi tra Eda e Ayslin verranno ascoltati da Sekan che si convincerà che la sua ex fidanzata sia incinta.

L'architetto entrerà in crisi non solo perché non avrebbe mai pensato di poter avere dei figli ma soprattutto perché non ha confessato a Eda che la sua famiglia è implicata, anche se indirettamente, nella morte ei suoi genitori. Inoltre, ad avvalorare l'ipotesi di Serkan ci sarà un forte attacco di nausea di Eda.

Preoccupato per la situazione che si creerebbe se Eda fosse realmente in dolce attesa, Serkan si confiderà con il suo amico Engin.

Quest'ultimo, dal canto suo, dopo aver accolto lo sfogo dell'architetto, lo spronerà a confrontarsi con Eda per capre se è veramente incinta.

Insomma, un'altra settimana densa di colpi di scena attende di fan di Love is in the air, che continuerà a essere trasmesso anche in autunno sempre su Canale 5 ma in una fascia oraria differente, per dare spazio ai programmi cult della rete ammiraglia Mediaset.