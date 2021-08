Non andrà in pausa neanche nella settimana più calda dell'anno Love is in the air: la soap turca andrà in onda con nuovi episodi anche dal 16 al 20 agosto. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda si concentrano sul rapporto tra i due protagonisti, Eda e Serkan. Tra i due giovani, la rottura sembrerà insanabile e per di più l'architetto avrà paura che la sua ormai ex fidanzata possa scoprire la verità sulla morte dei suoi genitori, complicando ulteriormente la situazione.

Eda si concentra sul lavoro

Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le trame delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 agosto saranno dense di colpi di scena.

Eda, per cercare di dimenticare Serkan, concentrerà tutte le sue attenzioni sul lavoro. In particolare, la ragazza andrà a cena fuori con Efe per cercare di capire quali segreti nasconde il suo nuovo capo e proverà a farglieli confessare. Frattanto, Aydan non si rassegnerà all'idea della rottura, che ormai sembrerà definitiva, tra il figlio e Eda.

Aydan sarà convinta che i sentimenti dei due giovani non i siano spenti e per tale ragione si impegnerà per far sì che i due possano dare una nuova possibilità alla loro relazione, magari proprio grazie al suo aiuto. Alpetekin, Ferit e Serkan inizieranno ad avere il sospetto che prima o poi verrà a galla la verità sul coinvolgimento dell'azienda ArtLife con la morte dei genitori di Eda e ciò li preoccuperà non poco.

Serkan vorrebbe confessare la verità alla paesaggista

Serkan a questo punto inizierà a cercare Eda per poter parlare con lei prima che la notizia possa arrivare alle sue orecchie in modo sbagliato. La paesaggista, però, non vorrà sentire ragioni e sfuggirà in tutti i modi al suo ex. Serkan, oltre a dover fare i conti con Eda, dovrà confrontarsi anche con le amiche di quest'ultima, che per non provocare nuove sofferenze alla paesaggista faranno di tutto per impedire a Serkan di incontrarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine, Bolat prenderà la decisione di confessare tutta la verità a Eda, con la speranza che lei accolga le sue spiegazioni. L'architetto chiamerà la giovane ma non riuscirà a dire nulla perché troppo ubriaco per ragionare limpidamente.

Insomma, pare che per i due innamorati la strada per la riconciliazione sia ancora molto lunga nonostante i sentimenti tra i due siano ancora vivi, così come sospetta Aydan.

Per Eda e Serkan saranno ancora molti gli ostacoli da superare prima che la verità venga a galla. Per poter vedere il lieto fine, i telespettatori di Love si in the air dovranno addirittura attendere la seconda stagione della soap ambientata a Istanbul, quando la scoperta di essere diventato padre sconvolgerà l'architetto.