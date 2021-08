Proseguono con innumerevoli colpi di scena le anticipazioni di Love is in the air. Le puntate che andranno in onda dal 23 al 27 agosto svelano che Eda, stressata dall'ennesimo assalto dei giornalisti, avrà un attacco di narcolessia e a salvarla sarà Serkan. I due giovani saranno scelti come volti per una campagna di beneficienza, mentre Aydan subirà un brutto colpo quando scoprirà che il marito la tradisce con la sua segretaria.

Eda seguita dai giornalisti

Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 agosto, prendono il via dal rientro in ufficio di Serkan e Eda per prepararsi ad una nuova riunione.

La giovane deciderà di consegnare a Serkan un contratto per regolare il loro comportamento alla ArtLife e l'architetto lo sottoscriverà senza neanche guardarlo. Frattanto Erdem resta deluso quando Melo annuncia a Selin che Engin vuole includerla nella sua squadra di lavoro.

Eda farà di tutto per incontrare la persona responsabile della morte dei genitori e fisserà un appuntamento con l'uomo fornendo un nome falso. Ma quando uscirà dall'azienda per recarsi all'incontro, verrà presa d'assalto dai giornalisti: di fronte al forte stress, la giovane avrà un attacco di narcolessia e sarà Serkan a fornirle il suo aiuto portandola via. Eda avrà un momento molto difficile quando si ritroverà faccia a faccia con l'uomo che ha causato la morte della sua mamma e del suo papà.

Frattanto Ayfer, dopo essere andata alla fondazione, riceverà l'incarico di occuparsi del catering per un importante evento, dove conoscerà la mamma di Ferit, All'evento, stupendo tutti, prenderà parte anche Aydan.

Aydan cerca di riavvicinarsi alla famiglia di Eda

Gli architetti saranno impegnati nella ristrutturazione della cucina del Golf Club in vista dell'arrivo di un noto chef.

Nel frattempo, Eda si troverà in difficoltà perché Efe sta per partire e lei non vuole restare in ufficio senza il suo capo. Per convincerla a restare, Serkan farà causa ai giornalisti che le hanno causato l'attacco di narcolessia. Mentre Piril si impegnerà sempre più nel lavoro per non dare seguito alla richiesta di Engin di conoscere la sua famiglia, Aydan avrà un brutto colpo quando scoprirà che il marito la tradisce con la sua segretaria.

Ayfer darà il suo sostegno alla donna per poi comunicarle che né lei né Eda vorranno più avere a che fare con nessun membro della sua famiglia. Ma la donna cercherà di fare il possibile per riavvicinarsi sia a Ayfer che a Eda.

Eda e Serkan dovranno collaborare ancora perché scelti come volti di una campagna benefica. Aydan si farà ospitare a casa di Ayfer e ingaggerà un uomo che si fingerà il fratello della segretaria di Alpetekin. Aydan proverà a sfruttare il tradimento del marito per riavvicinarsi alla famiglia di Eda ma la zia di quest'ultima sarà infastidita dai continui commenti sul suo stile di vita e la vorrà mandare via. Erdem e Melek si fanno la guerra in ufficio per attirare l'attenzione dei capi, mentre Engin chiede l'aiuto di Aydan per convincere Piril a conoscere sua madre.