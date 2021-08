Lo scontro si è infiammato sui social tra la vulcanica opinionista Karina Cascella e Alessandro Autera. Quest’ultimo ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Jessica Mascheroni. Durante il reality condotto da Filippo Bisciglia il milanese si è avvicinato alla tentatrice Carlotta Adacher alla quale si è legato sentimentalmente. Chiusa l’esperienza televisiva il trentaquattrenne, con Tommaso Eletti, è tra i più attivi sui social e alcune sue uscite hanno acceso polemiche e diviso il web. Esternazioni che non sono passate inosservate con Karina Cascella che ha punzecchiato Autera.

"Si dovrebbe svegliare, siamo a Ferragosto e tra poco nessuno si ricorderà di lui".

L'imprenditore ha ribattuto affermando di non conoscere l’ex opinionista di Uomini e donne che di contro ha condiviso uno screenshot in cui dimostrava che Alessandro la seguiva su Instagram. “Sbocci nel locali dove ti regalano le bottiglie e quando devi pagare non sbocci un c...”.

Immediata la replica del milanese che ha invitato Karina a contattare alcune conoscenze comuni. “Prova a chiedere a questi vip se io pago o meno le bottiglie” - ha affermato il trentaquattrenne su Stories.

Karina Cascella punzecchia Alessandro Autera su Instagram

Alessandro Autera ha chiuso la relazione con Jessica Mascheroni durante la sua esperienza a Temptation Island.

Come precisato nei giorni scorsi il trentaquattrenne, dopo le iniziali tensioni, è rimasto in buoni rapporti con l’ex fidanzato mentre prosegue a gonfie vele la conoscenza con Carlotta Adacher, la single conosciuta durante l’esperienza nel reality sui sentimenti. Il milanese ha fatto discutere sui social non solo per le vicissitudini amorose ma anche per alcune esternazioni.

“Io te la compro la Ferrari. A Jessica ho regalato un’auto da trentamila euro” - ha affermato nel commentare un filmato al pinnettu. Non sono mancate le provocazioni anche al termine del programma con Alessandro che ha condiviso numerose storie nel corso delle quali viene immortalato mentre stappa bottiglie in discoteca. Questione che ha acceso lo scontro social tra Karina Cascella e Alessandro Autera.

Il milanese replica all'influencer: 'Può chiedere ai vip che lei conosce se pago le bottiglie'

La vulcanica influencer non ha nascosto il fastidio per un battuta del trentaquattrenne nei suoi confronti. “Di quale Ip stai parlando fratello, quale sarebbe il tuo? Sbocci nei locali dove ti regalano le bottiglie” - ha affermato Karina Cascella su Stories aggiungendo che Autera non stappa bottiglie quando deve pagare. “Sono qua dal basso della mia popolarità che mi chiedo quale sarebbe il tuo Ip. Sveglia, perché Ferragosto è vicino e tra poco di te non si ricorderà nessuno”.

Sarcastica la replica la replica di Alessandro. “Non so chi sia, sinceramente l’unica cosa che mi ricordo di lei è un fatto accaduto tanti anni fa” - ha esternato via Stories precisando che le bottiglie nei locali le ha sempre pagate.

“L’altra sera ero con molti vip che lei conosce. Può chiedere a loro se mi faccio offrire le bottiglie”.