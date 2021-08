Gli ex concorrenti del Grande fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova, sono finiti al centro dell'attenzione mediatica dopo l'annuncio della loro rottura.

Dopo quattro anni insieme, la coppia ha deciso di proseguire su strade diverse, ma con qualche rimpianto da parte del modello bolognese. Questi di recente ha pubblicato delle Stories su Instagram nelle quali ha svelato ai follower di essere stato lasciato con un messaggio su WhatsApp.

In attesa di un'eventuale replica di Mrazova, Onestini ha voluto anche smentire il Gossip secondo il quale avrebbe un flirt con l'ex fidanzata del giornalista Paolo Brosio.

Onestini: 'Vengo da un periodo complicato, di grande sofferenza'

Luca Onestini non ha nascosto che, in seguito alla fine della storia d'amore con Ivana Mrazova, sta attraversando un periodo delicato della sua vita. In queste ultime ore, il modello 28enne si è sfogato su Instagram dopo aver letto una serie di notizie di gossip che già lo volevano accanto ad un'altra donna.

"Vengo da un periodo molto complicato, di grande sofferenza - ha detto Luca - Sto male adesso, sono stato male ieri, starò male nei prossimi mesi". L'ex concorrente del GF Vip ha dichiarato che non è facile chiudere una lunga relazione, e per questo motivo sta cercando di distrarsi, di divertirsi e di stare in mezzo alla gente.

Onestini ha svelato per la prima volta che la parola "fine" alla storia d'amore è stata scritta da Ivana, aggiungendo un particolare preciso: "Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni".

Onestini parla di notizie inventate sul suo conto

Proseguendo nel suo intervento su Instagram, Onestini ha fatto riferimento a tutti coloro che fanno circolare delle indiscrezioni che lo associano ad altre donne, in particolare a Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio.

Il bolognese ha detto che, oltre alla sofferenza che sta vivendo, è costretto a leggere delle notizie nelle quali viene descritto come "uno che salta di fiore in fiore". L'ex tronista, a tal proposito, ha evidenziato che il gossip relativo ad un presunto flirt con De Vitis è del tutto inventato, poiché con lei non avrebbe nemmeno mai parlato, ma si trovavano semplicemente in una circostanza allo stesso tavolo.

"È arrivata al mio tavolo accompagnata da un altro uomo", ha chiarito il 28enne. Quindi ha specificato che De Vitis si è seduta insieme ad altre sei persone e che non era nemmeno accanto a lui. Secondo Onestini, il fatto che fossero allo stesso tavolo non sta a significare che ci sia stata una liaison: "Ma stiamo scherzando?", ha chiosato.

Il modello, a tal proposito, ha chiesto più rispetto nei suoi confronti e ha ripetuto per l'ennesima volta che adesso è single e che può fare quello che vuole senza dare spiegazioni a nessuno.

La fine della storia nata sotto i riflettori

Luca e Ivana si sono conosciuti nel 2017 quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip 2. All'epoca Onestini si era da poco lasciato con Soleil Sorgè, mentre Mrazova era fidanzata.

Dopo la fine del reality show di Canale 5, la modella ceca lasciò il fidanzato e iniziò una nuova storia d'amore con Luca. La relazione è durata per quattro anni e pare che sia finita perché la coppia non sarebbe riuscita a superare una profonda crisi.