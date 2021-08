L'ex concorrente d'Isola dei famosi, Mercedesz Henger è tornata di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. In questi ultimi giorni sono circolate indiscrezioni sul web che la fine della sua storia con l'ormai ex fidanzato, il personal trainer dei Vip Lucas Peracchi, sia dovuto a un presunto tradimento da parte di lei.

Dai rispettivi profili social, l'influencer e l'ex tronista hanno fatto subito chiarezza su come sono andate le cose, precisando entrambi che non vi è stato nessun tradimento.

Lucas: 'Mercedesz ha negato tutto'

L'influencer e l’ex volto di Uomini e Donne, hanno avuto una storia d'amore che è durata tre anni.

Dopo tanti tira e molla la loro relazione è finita lo scorso giugno, per motivi ancora non svelati. In questi ultimi giorni sul web erano circolate voci di un presunto tradimento da parte di Mercedesz nei confronti di Lucas. Tutto è nato da un'intervista su il Sussidiario.net del personal trainer che si era espresso sulla nuova frequentazione della influencer con un avvocato.

Nell’intervista, Peracchi aveva dichiarato di non essere rimasto sorpreso quando ha sentito della nuova relazione della sua ex fidanzata.

"Pochi giorni dopo la rottura avevo chiesto a Mercedesz - ha dichiarato Lucas - di questa persona, ma ha negato tutto. Adesso la situazione è più chiara". È stata questa frase che ha scatenato una serie di polemiche contro la figlia di Eva Henger.

Mercedesz: 'La nostra storia non è finita per motivi scandalosi'

La reazione della giovane influencer non è tardata ad arrivare. In una serie di stories su Instagram, Mercedesz Henger ha negato le accuse sul proprio conto.

In particolare la giovane ha spiegato: "Sono venuta a sapere che sono stata accusata di essere una traditrice (...) Ho sentito subito Lucas e come immaginavo lui non ha mai detto una cosa del genere.

Le sue parole sono state riscritte per fare il comodo del giornalista che era fare uno scoop su una storia non vera (...) La nostra storia è finita per motivi nostri e basta, non c'è nulla da dire".

'Le storie nascono e finiscono, ma non c'è stato nessun tradimento'

Dopo la 30enne, anche Peracchi ha reagito dal proprio profilo di Instagram.

Secondo il personal trainer, le notizie che riguardano a lui e Mercedesz sono completamente false. "Io non ho detto che mi ha tradito - ha precisato Lucas, per poi proseguire - lei in realtà non mi ha tradito".

Per il trainer dei Vip, la ex concorrente d'Isola dei famosi è una bravissima ragazza e le augura il meglio. Infine, Peracchi ha voluto sottolineare che i due si sono aiutati a vicenda in questi tre anni e che tra di loro non c'è stata una terza persona, ma semplicemente purtroppo le storie finiscono.