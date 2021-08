L'attesa per i fan di Un posto al sole è giunta al termine: lunedì 23 agosto partirà infatti la ventiseiesima stagione della celebre soap di Rai 3.

Moltissime sono le novità annunciate in concomitanza degli episodi inediti. Tanto per iniziare verrà presentata agli spettatori la nuova sigla, che cambierà di volta in volta facendo alternare volti storici del cast alle guest presenti nelle storyline in corso.

È previsto inoltre il ritorno di svariati personaggi assenti da diverso tempo, oltre che l'ingresso di due new entry tutte al maschile. A seguire approfondiamo i principali cambiamenti in arrivo con l'inizio delle nuove puntate.

Un posto al sole, puntata di lunedì 23 agosto: ci sarà la nuova sigla

Dopo l'annuncio che lunedì 23 agosto sarebbe stata mostrata la nuova sigla, si è creato un grande hype, tra i fan, attorno all'evento. Non sono stati forniti dettagli sulla musica e sulle immagini che verranno mostrate, ma la sensazione è che il tutto dovrebbe restare sui binari classici, salvo un opportuno restyling grafico.

Le novità più consistenti riguarderanno invece i personaggi che appariranno nella intro. Non ci saranno più, infatti, i ventuno componenti del cast fisso, ma si alterneranno di volta in volta i protagonisti storici con le varie guest presenti in quello specifico momento.

Se tutto verrà confermato, sarà quindi possibile vedere in sigla personaggi come Samuel (Samuele Cavallo), Clara (Imma Pirone) o Fabrizio (Giorgio Borghetti), ma anche altri legati a un singolo arco narrativo, come Alice (Fabiola Balestriere) o la new entry Viviana (Angela Bertamino).

Nessun nome però è stato ancora confermato, anche se c'è un rumor, molto insistente, che vorrebbe Mariella (Antonella Prisco) promossa nel cast fisso e quindi sarebbe la prima nuova presenza sicura della intro inedita.

Upas, anticipazioni 2021: tornano tanti personaggi del passato

In via, più o meno, ufficiale sono stati annunciati diversi ritorni di alcuni personaggi, oramai assenti da tempo.

Il primo rientro riguarda Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). La giovane arriverà, direttamente da Londra, in visita a nonna Marina (Nina Soldano) e rischierà, involontariamente, di rovinare la campagna pubblicitaria di Rosato.

Dopo di essa sarà la volta di Adele (Sara Ricci), che sarà protagonista di una storyline totalmente inedita, che dovrebbe distaccarsi dalle vicende di sua figlia.

Successivamente faranno il proprio rientro anche Beatrice (Marina Crialesi) e Nunzio (Vladimir Randazzo), anche se non ci sono ancora notizie sulle trame che li vedranno protagonisti.

Ci sarà inoltre spazio per una storyline, dai toni decisamente più leggeri, che vedrà il rapporto tra Cerry (Cosimo Alberti) e il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) portato a un nuovo livello.

Un posto al sole, spoiler 2021: arrivano due uomini misteriosi

Presto verrà presentato agli spettatori un nuovo personaggio, che avrà il volto dell'attore pugliese Mauro Racanati. Per quanto non ci siano conferme ufficiali, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero l'uomo vicino a Rossella (Giorgia Gianetiempo).

In attesa di scoprire se ciò accadrà o meno, è stata fornita un'unica notizia certa ed è quella che questo personaggio si muoverà in ambito ospedaliero.

C'è inoltre un secondo personaggio maschile che dovrebbe comparire nella nuova stagione e attorno a cui vige il massimo riserbo. Non si conosce ancora il nome dell'attore che gli darà il volto, ma è stato confermato che sarà coinvolto in una storyline assieme ad Adele Picardi.