Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Brave and Beautiful. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che presto andranno in onda anche su Canale 5 rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sul protagonista principale Cesur che continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta, sperando che nessuna scopra mai la sua vera identità. Ben presto, però, ci sarà un ribaltamento della situazione: a smascherare Cesur sarà proprio Suhan e la reazione della donna non sarà affatto delle migliori.

Suhan scopre la vera identità di Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui Cesur verrà colpito da un proiettile e sarà necessario un ricovero prolungato in ospedale.

A quel punto, Suhan ne approfitterà per poter indagare sul conto dell'uomo.

Suhan, pur essendo attratta di Cesur fin dal primo momento in cui ha avuto modo di vederlo, ha sempre nutrito dei dubbi nei suoi confronti, quasi come se ci fosse qualcosa di non detto.

Così, portando avanti la sua personale indagine, la donna scoprirà che non esiste nessuna lapide su cui è inciso il nome di suo padre, bensì ne esiste una dove c'è scritto il nome di Hasan Karahasanoglu.

Come se non bastasse, poi, scoprirà che la lapide era stata acquistata dallo studio dove lavora l'avvocatessa Vardar.

Suhan affronta Cesur dopo averlo smascherato

Insomma i sospetti di Suhan si riveleranno fondati e dopo queste schiaccianti prove, la donna arriverà alla piena consapevolezza del fatto che, l'uomo di cui si è innamorata, in realtà non è un Alemdaroglu bensì un Karahasanoglu.

A questo punto, quindi, Cesur è stato miseramente smascherato dalla donna che ha al suo fianco. Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful, rivelano che Suhan non ci penserà su due volte ad affrontare di petto l'uomo.

La donna si recherà in ospedale da Cesur e sebbene lui sia ancora convalescente, lo metterà con le spalle al muro, mettendo al corrente della scoperta che ha fatto sul suo conto.

Suhan, quindi, gli farà presente di averlo smascherato definitivamente a quel punto Cesur non potrà fare altro che prendersi le sue responsabilità.

Cesur ammette le sue colpe: trame turche Brave and Beautiful

L'uomo, infatti, si rende conto che a questo punto della situazione non avrebbe più senso continuare a fingere e a portare avanti la sua tesi.

Ecco perché Cesur svuoterà definitivamente il sacco e così ammetterà di aver raggiunto Korludag con lo scopo ben preciso di vendicare la morte di suo padre, il cui assassino è Tahsin.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame turche di Brave & Beautiful, rivelano che ben presto anche il perfido e astuto padre di Suhan, arriverà a scoprire la verità dei fatti.

Tahsin, infatti, verrà a conoscenza del fatto che Cesur è il figlio di Karahasanoglu e così arriverà ad una convinzione ben precisa: bisognerà sbarazzarsi al più presto di lui e metterlo definitivamente fuori dalla sua vita e da quella di sua figlia.