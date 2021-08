Grandiosa la nuova stagione Rai, con tante novità e graditi ritorni. Dal 13 settembre 2021 in onda Il Paradiso delle Signore 6, che si preannuncia ancora più emozionante. Come rendono noto le anticipazioni ufficiali, la famiglia Guarnieri sarà al centro dell'attenzione per quanto riguarda la scomparsa di Achille Ravasi e i segreti di Adelaide e Umberto verranno inesorabilmente alla luce. Attenzione anche agli Amato, con Giuseppe alle prese con l'arrivo dell'amante Petra e il loro figlio. Per quanto riguarda invece le serie, attesissimo Don Matteo 13, che vedrà per l'ultima volta Terence Hill nei panni del prete in bicicletta dagli occhi color cielo.

Di seguito tutte le novità della stagione Rai 2022.

Le novità Rai, fiction e serie tv in prima visione assoluta

Per la produzione di Lux Vide e Rai Fiction arriva Don Matteo 13, che nella nuova stagione darà purtroppo l'addio a Terence Hill. Raoul Bova sarà il suo sostituto, interpretando un giovane seminarista pieno di dubbi. Come raccontano le prime anticipazioni, ci sarà il rientro di Anceschi - ora Capitano - che porterà con sé la malinconica figlia Valentina, custode di un segreto nel suo passato.

Nella prima parte della stagione televisiva Rai debutta Non mi lasciare con Vittoria Puccini. Si tratta di una serie genere poliziesco in cui Elena, la protagonista, deve indagare su crimini informatici e scomparsa di minori.

Molto gradito anche il ritorno di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore alla seconda stagione, con Imma divisa tra la passione e la fascinazione di Calogiuri e il legame con il marito, in piena crisi esistenziale.

Luca Argentero protagonista di Doc - Nelle Tue Mani 2

Seconda stagione per Doc - Nelle Tue Mani, pronta a raccontare l'evoluzione professionale e personale del dottor Fanti.

Nelle nuove puntate ampio spazio verrà riservato al racconto drammatico della pandemia da Covid; gli spoiler raccontano che uno dei medici dello staff, purtroppo, perderà la vita.

Lino Guanciale e Aurora Ruffino sono invece i protagonisti di Noi, remake del family drama This is Us. L'attore tanto amato dal pubblico sarà su Rai 1 anche con Sopravvissuti, una storia misteriosa e oscura che racconta la scomparsa di alcuni marinai dopo una tempesta in mare.

Nero a Metà e L'amica Geniale tornano su Rai 1

Altra novità è il crime drama Blanca: una poliziotta non vedente affronta ogni giorno la sua disabilità con coraggio risolvendo alla perfezione complicati casi.

La coppia di Nero a metà 3, Claudio Amendola/Miguel Gobbo Diaz, terrà compagnia ai telespettatori Rai per sei serate, con colpi di scena imperdibili.

La Rai si è impegnata anche sul fronte internazionale: in collaborazione con HBO manderà in onda L’amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta, tratta dalla trilogia di Elsa Ferrante. Insomma, una stagione ricchissima di novità e graditi ritorni, chi vincerà la gara degli ascolti?