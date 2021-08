Le anticipazioni sui palinsesti Rai-Mediaset dal 15 al 22 agosto 2021 prevedono la messa in onda di film, ma ci sarà spazio anche per il calcio, con la Coppa Italia 2021/2022 che quest'anno arriverà sulle reti del Biscione.

Su Rai 1, invece, chiuderà la prima stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie dei record con Luca Argentero che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con la seconda stagione in prima visione assoluta.

Le anticipazioni dei palinsesti Rai-Mediaset dal 15 al 21 agosto 2021: su Italia 1 la Coppa Italia

Nel dettaglio, il palinsesto di domenica 15 agosto prevede su Canale 5 la messa in onda di una nuova puntata della fiction spagnola Grand Hotel, mentre su Rai 1 ci sarà spazio per il film Nessuno mi può giudicare.

Su Italia 1, invece, spazio alla Coppa Italia con la messa in onda in diretta del match Torino-Cremonese, mentre su Rai 3 proseguirà l'appuntamento con Kilimangiaro Estate.

Lunedì 16 agosto, invece, ci sarà spazio per una nuova partita di Coppa Italia (tra la Sampdoria e la vincente di Padova-Alessandria) sempre su Italia 1, mentre su Rai 2 andrà in onda la serie Hawaii Five-O e NCIS.

Martedì 17 agosto, invece, sarà una serata dedicata prettamente ai film. Sulla rete ammiraglia Rai ci sarà spazio per la pellicola Love is all you need mentre su Canale 5 andrà in onda il film La casa tra le montagne in prima visione assoluta.

Su Italia 1, invece, spazio alla Champions League, che quest'anno sarà una esclusiva in chiaro delle reti Mediaset.

Chiude la prima stagione di Doc-Nelle tue mani

Mercoledì 18 agosto in prime time su Rai 1 è previsto un nuovo appuntamento con Superquark condotto da Piero Angela mentre su Canale 5 giungerà al termine la riproposizione di Alla Together Now condotto da Michelle Hunziker.

Giovedì 19 agosto, giungeranno al termine le repliche di Doc-Nelle tue mani, la fiction medical con protagonista Luca Argentero che tornerà poi in onda nella prossima stagione tv 2022, con le nuove puntate inedite.

Su Rete 4, invece, spazio al film Il bisbetico domato con protagonista Adriano Celentano mentre su Rai 2 ci sarà la serie tv Delitti in Paradiso.

Venerdì 20 agosto, invece, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata della fiction Ines dell'anima mia mentre su Rai 1 ci sarà spazio per una nuova replica di Canzone segreta condotto da Serena Rossi.

Su Italia 1, invece, spazio ai nuovi episodi di Chicago PD mentre su Rai 3 è previsto un nuovo appuntamento con La grande storia.

Su Rete 4 spazio alla soap Una Vita: palinsesti Rai-Mediaset 15-21 agosto

I palinsesti Rai-Mediaset di sabato 21 agosto, prevedono che su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de La musica che gira intorno condotto da Fiorella Mannoia.

Su Canale 5, invece, sarà riproposto il film Sharm El Sheik, mentre su Rete 4 ci sarà spazio per una nuova puntata serale della soap opera Una vita, in programma dalle 21:20 circa.