La trama della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, le cui riprese sono iniziate qualche settimana fa, inizia gradualmente a prendere forma. La sinossi della prima puntata (che andrà in onda giovedì 30 settembre sulla ABC) ha già chiarito che due volti noti del medical drama prenderanno parte alla narrazione.

L'identità dei due personaggi, al momento, rimane ancora avvolta nel mistero, ma è già stato chiarito che Kate Burton si unirà al cast in qualità di personaggio ricorrente. La defunta madre di Meredith Grey, tuttavia, non sarà l'unica novità della nuova stagione.

Proprio in queste ore, infatti, è stato svelato che Peter Gallagher interpreterà una vecchia conoscenza di Ellis Grey, Alan Hamilton.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: Peter Gallagher si unisce al cast nel ruolo di Alan Hamilton

In queste ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Peter Gallagher si unirà al cast di Grey's Anatomy 18 in qualità di personaggio ricorrente. L'attore sessantaseienne, principalmente conosciuto per aver prestato il volto a Sandy Cohen nella Serie TV The O.C., e a William Dodds in Law & Order-Unità vittime speciali, comparirà già nella prima puntata della nuova stagione.

Appare fin da subito evidente, nonostante le informazioni siano ancora frammentarie, che il dottor Alan Hamilton (questo il nome del nuovo personaggio) interagirà fin da subito con Meredith Grey.

La storyline del nuovo medico, stando a quanto riportato dai media statunitensi, si intreccerà con quella di Ellis Grey.

Al momento, tuttavia, non risulta chiara la natura del rapporto che legava la defunta madre della protagonista ad Alan Halmilton, né perché il medico abbia deciso di far capolino nella vita della donna solo adesso.

Le bizzarre teorie del web sulla vera identità del dottor Alan Hamilton

Sebbene sia doveroso precisare che nessuna fonte vicina alla produzione ha aggiunto ulteriori dettagli sulla storyline che riguarderà Alan Hamilton, Meredith Grey ed Ellis Grey, le teorie più assurde hanno già iniziato ad invadere il web.

Tra le tante diffuse dai fan, una in particolare sembra aver preso spazio.

Nonostante risulti praticamente impossibile, i telespettatori sarebbero pronti a scommettere sul fatto che il nuovo medico sia in realtà il vero padre della protagonista. Un'ipotesi, quest'ultima, smentita non solo dal fatto che Ellis Grey negli anni successivi alla nascita di Meredith abbia avuto una relazione clandestina con Richard Webber, ma anche dal fatto che Meredith Grey, in passato, si è resa protagonista di una donazione di fegato al suo defunto padre: Thatcher Grey. Possibile che le opportune analisi condotte ai tempi dell'intervento non avessero portato alla luce una tale verità?

In attesa di ulteriori comunicati che possano far luce sul nuovo e misterioso personaggio di Grey's Anatomy 18, vi ricordiamo che il medical drama tornerà in onda il 30 settembre sulla ABC.