Il 31 luglio, Pierpaolo Pretelli compie 31 anni. La sua fidanzata Giulia Salemi ha scelto di pubblicare, su Instagram, un messaggio speciale. Nel dettaglio, la modella italo-persiana ha ricondiviso il momento in cui ha conosciuto il suo "Pierpi". Inoltre, ha confidato che grazie all'ex gieffino è riuscita a stravolgere tutti i suoi piani.

La dedica

Tramite il proprio account Instagram, Giulia Salemi ha pubblicato un video in cui sono racchiusi i momenti più belli vissuti al fianco di Pierpaolo Pretelli. Come didascalia, la diretta interessata ha speso delle parole al miele per il suo compagno.

Scendendo nel dettaglio, Giulia ha ripercorso i momenti in cui ha conosciuto Pierpaolo: i due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 5. Giorno dopo giorno, i due hanno mostrato di avere un certo feeling fino ad intraprendere una relazione.

A proposito della favola vissuta con l'ex velino di Striscia la Notizia, Salemi ha chiosato: "Hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale". La giovane non ha nascosto che all'inizio, la storia è stata in salita: "Contro tutti e tutto". Nel prosieguo del messaggio, Salemi ha rivelato che prima di entrare al reality show le era stato chiesto di descrivere il suo uomo ideale. Oggi, guardando indietro, la diretta interessata si è resa conto di avere fatto la descrizione di Pierpaolo Pretelli.

'La scelta giusta'

Nella dedica, Giulia Salemi ha spiegato che Pierpaolo è una persona premurosa, attenta, dolce. Inoltre, è sempre presente nei momenti belli e nei momenti brutti. La modella italo-persiana ha confidato di essere felicissima per avere trovato al suo fianco una persona così speciale: "I tuoi modi di fare mi hanno dato la certezza di avere fatto la scelta giusta".

All'interno del messaggio, Giulia ha anche ringraziato Pierpaolo per averle fatto conoscere il figlio Leo. La diretta interessata ha ammesso che non poteva chiedere di meglio nella vita.

Gli auguri a Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio di auguri anche da altri personaggi famosi. In particolare, Dayane Mello ha pubblicato sul proprio account una dedica per l'ex velino ed ex coinquilino al GF Vip: la modella ha descritto Pierpaolo come un "grande padre" e un "grande amico".

Il cantante Shade ha pubblicato una foto in compagnia dell'amico Pretelli. Il giovane ha spiegato di non riuscire ad essere presente al compleanno dell'amico per motivi di lavoro. Tuttavia, non poteva non essere insieme a lui con la testa: "Sei una delle persone più pure che abbia mai conosciuto". Infine, Shade si è sentito di augurare il meglio al suo amico Pierpaolo.