Le esistenze di Ramon e Lolita non saranno più le stesse nelle nuove puntate di Una Vita. Le anticipazioni raccontano infatti che, dopo l'esplosione causata da Genoveva nel quartierino e le morti di Carmen e Antonito, Palacios perderà completamente la testa, isolandosi da tutti e tutto. Il suo dolore sarà talmente forte da rifiutare il piccolo Moncho, con grande rabbia di Lolita. Anche la vedova di Antonito verrà sopraffatta dai dubbi e dal tormento, visto che incontrerà un uomo che le farà ritrovare il sorriso. Il senso di colpa nei confronti del compianto marito sarà però un ostacolo alla sua possibilità di essere felice.

Che cosa deciderà di fare?

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Genoveva piazzerà un ordigno in calle Acacias che causerà morti e feriti. Tra le persone che perderanno la vita ci saranno Carmen e Antonito, tutta la famiglia del povero Ramon.

Palacios deciderà di lasciare il quartierino. Da questo momento in poi, la soap subirà un salto temporale di cinque anni, per dare il via all'ultima stagione.

Dopo questo lasso di tempo, Ramon farà ritorno nel suo vecchio appartamento, pronto a ricominciare e a lasciarsi alle spalle il passato.

Come svelano gli spoiler di Una Vita, il tentativo di rinascita dello sfortunato Palacios sarà un buco nell'acqua. Quando rivedrà il piccolo Moncho, non riuscirà nemmeno a passare qualche ora con lui, visto che gli ricorderà il defunto figlio.

Lolita sarà molto dispiaciuta per lo stato d'animo di Ramon e chiederà aiuto al suo amico di sempre, Felipe.

Ramon perde la speranza e si trasferisce

Nelle nuove puntate di Una Vita, Moncho si sentirà rifiutato da Ramon e non ne capirà il motivo. Lolita proverà a consolarlo, ma anche in lei qualcosa sta cambiando.

Tutto il male e la distruzione che ha causato Genoveva non ha solo distrutto il quartierino, ma anche il cuore dei superstiti.

Ramon non avrà più alcuna ragione per stare al mondo, mentre Felipe non si sarà ancora ripreso del tutto dopo la sua lunga convalescenza in ospedale.

Palacios e l'amico avvocato si uniranno nel loro dolore e si trasferiranno nella stessa abitazione, sperando così di farsi forza l'uno con l'altro. Per Lolita invece, sta per arrivare un'inaspettata novità.

Lolita ritrova l'amore dopo Antonito, spoiler Una Vita

Lolita incontrerà Fidel, un nuovo arrivato ad Acacias. Tra i due si instaurerà subito una forte complicità che li farà avvicinare.

Moncho ripartirà per seguire le lezioni del collegio, lasciando la madre sola e in compagnia delle sue angosce.

A starle accanto sarà però l'affasciante Fidel, che inizierà a corteggiarla. In un primo momento, Lolita si manterrà distante per rispetto del defunto marito.

L'amore e la passione però saranno più forti degli inutili sensi di colpa e Lolita, dopo tanti anni, riuscirà a essere felice al fianco di un uomo che la ama con tutto se stesso.