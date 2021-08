Sangiovanni ha mantenuto la sua promessa: il cantante rivelazione di Amici 20 aveva affermato, durante una delle sue tante interviste, che non appena fosse stato possibile avrebbe portato la fidanzata Giulia Stabile, vincitrice del talent di Maria De Filippi, al mare e così è stato. La coppia di giovanissimi sta trascorrendo qualche giorno in un villaggio turistico in Sardegna, dove Sangio ha un evento nei prossimi giorni. Accompagnati dal fratello e dalla compagna del cantautore, i due ragazzi stanno vivendo la loro prima estate insieme: tanti gli impegni di lavoro per entrambi, tant'è che la distanza aveva fatto pensare a una possibile crisi, ma nonostante ciò i due ragazzi trovano sempre il tempo per poter stare insieme.

Vacanza in Sardegna per i due giovanissimi

L'arrivo di Giulia e Sangiovanni in Sardegna non è passato inosservato: la ballerina e il cantante vengono "paparazzati" dai fan a ogni passo. Fin dal loro arrivo all'aeroporto di Verona, la coppia è stata sommersa dalle richieste di selfie e autografi dei sostenitori di ogni età: su Instagram sono subito diventate virali le foto che li vedono protagonisti. Sebbene quando sono insieme i due fidanzati cercano di vivere la relazione lontano dai social, le loro immagini, relative ai primi giorni trascorsi in Sardegna, non sono mancate.

Per gli ex allievi di Amici non mancano i messaggi di supporto, ma vi sono anche quelli di critica. Gli hater non perdono tempo ad analizzare ogni singolo passo della coppia trovando motivi per dubitare dei sentimenti reciproci.

In realtà, Sangio e Giulia stanno dimostrando con i fatti che il loro amore, ad oggi, è ancora forte e resiste non solo alla distanza ma anche alle malelingue.

I progetti per il futuro

Mentre si godono il loro giovane amore, Giulia e Sangiovanni si stanno preparando agli eventi di cui saranno protagonisti nei prossimi giorni.

Vari impegni sui palchi di tutta Italia, compresa la magica cornice dell'Arena di Verona con I Seat Music Awards, permetteranno a Sangio di esprimersi con la sua arte mentre Stabile il prossimo 26 agosto prenderà parte all'evento in onore di Carla Fracci organizzato da Kledi Kadiu. Successivamente, la vincitrice di Amici 20 sarà tra i ballerini professionisti della prossima edizione del talent e sarà uno dei volti di punta della stagione autunnale di Canale 5, visto che la Fascino di De Filippi pare aver puntato molto su di lei.

Dopo essersi innamorati tra i banchi della scuola più famosa d'Italia, Sangio e Giulia sono stati capaci di farsi apprezzare per la loro arte e per i messaggi di inclusione che i due mandano a chi li segue. Adesso tocca a loro proteggere i sentimenti che li legano senza lasciarsi sopraffare dalle dicerie e dalla fama che inevitabilmente li ha accolti una volta fuori dalla "bolla" della casetta di Amici.