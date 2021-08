Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e donne vi è sicuramente il cavaliere Armando Incarnato, che in queste settimane di assenza del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, continua a tenere banco sui social. Proprio nella giornata del 13 agosto, Armando si è lasciato andare a un durissimo sfogo che non è passato affatto inosservato. A finire nel mirino del cavaliere del programma di Canale 5 è una donna "ignota" che è stata duramente attaccata da Armando.

Il duro sfogo di Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne over

Nel dettaglio, sta facendo molto discutere il post sibillino che Armando ha scelto di condividere sul suo profilo ufficiale Instagram, dove è seguito da più di 190.000 follower.

Il cavaliere di Uomini e donne over ha postato un selfie in barca, accompagnato da frasi polemiche rivolte nei confronti di una donna, di cui però non ha voluto rivelare il nome.

"Ma il tuo ragazzo lo sa che è single?", ha scritto polemico Incarnato aggiungendo poi che la "pausa estiva" va presa dal lavoro, ma non dalla coppia.

"Ma dove viviamo? Senza parole, non aggiungo altro che è meglio. Dignità zero", ha proseguito ancora il cavaliere di Uomini e donne nel suo post-sfogo al vetriolo affidato ai social.

Il possibile ritorno di Armando nella prossima stagione di Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda e se verrà fuori il nome della persona contro la quale si è rivolto Armando nel suo post sfogo su Instagram, resta da capire anche cosa succederà a settembre.

Le registrazioni di Uomini e donne, infatti, sono in programma da fine agosto, ma al momento non si conoscono con esattezza i nomi dei protagonisti della trasmissione che rientreranno in studio.

Armando Incarnato, lo scorso anno, è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione, al centro anche della chiacchieratissima storia d'amore tra Riccardo e Roberta Di Padua, giunta al termine prima del previsto.

Non si esclude, quindi, che Armando possa ritornare di nuovo in studio da Maria De Filippi, pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Gemma potrebbe essere fuori da Uomini e donne 2021/2022

Occhi puntati anche sulla dama torinese Gemma Galgani. Le ultime indiscrezioni non sembrano essere positive per lei, dato che si parla di un suo possibile addio alla trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Il motivo? Si vocifera che Gemma, nel corso della prossima stagione televisiva, possa prendere parte a un reality show di casa Mediaset. Trattasi de La Talpa, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2022 in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.