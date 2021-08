Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono ripartite tra novità e ritorni inattesi. Dopo l'introduzione del trono gay nel 2016, Maria De Filippi ha aperto le porte del people show alla prima tronista transgender. Andrea Nicole è stata protagonista delle prime esterne ed ha subito precisato di aver completato il suo percorso di transizione: "Sono una donna a tutti gli effetti e non vorrei essere definita trans" - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano. Al fianco della ventinovenne si sono accomodati sulla poltrona rossa il veneziano Joele Milan e i romani Roberta e Matteo.

Come nella passata edizione si proseguirà con la formula mista tra trono classico e over.

È tornato a far parte del parterre dei cavalieri Riccardo Guarnieri dopo la tumultuosa chiusura della relazione con Roberta Di Padua. Il tarantino sembrava non volesse più rientrare in trasmissione dove ha ritrovato l'ex Ida Platano. Nel corso della registrazione di mercoledì 25 agosto il pugliese si è reso subito protagonista di un'accesa discussione con Gemma Galgani.

Uomini e Donne, confermati gli opinionisti: tensione alle stelle tra Tina e Gemma

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne andrà in onda lunedì 13 settembre su Canale 5 con inizio alle 14:45. Non si registrano particolari novità per quanto concerne il cast del programma condotto da Maria De Filippi.

Confermato il trio di opinionisti che da anni punzecchiano, stuzzicano e vigilano sul percorso dei protagonisti del dating show. La vulcanica Tina Cipollari sarà al fianco dell'ex ballerino Gianni Sperti e della show girl Tinì Cansino.

La viterbese è stata protagonista di un infuocato scontro con Gemma Galgani nel corso della prima registrazione del dating show.

La tensione è salita alle stelle quando la torinese ha parlato degli ultimi ritocchi estetici. Durante la pausa estiva la dama torinese ha deciso di rifare il seno con Tina che non le ha risparmiato velenose critiche.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri, Ida Platano discute con un corteggiatore

Gemma è finita anche nel mirino di altri protagonisti del dating show corso della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 25 agosto.

La dama ha prima discusso con Biagio Di Maro e Isabella Ricci e poi con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è tornato negli studi del people show di Canale 5 dopo aver chiuso bruscamente la relazione con Roberta Di Padua. Quest'ultima, invece, non era tra le dame del parterre femminile della trasmissione televisiva così come Valentina Autiero.

Ida Platano, ex fidanzata del tarantino, ha deciso di rimettersi in gioco. Per la parrucchiera siciliana si sono presentati due giovani pretendenti. La dama è uscita con entrambi ma con uno dei corteggiatori è entrata subito in contrasto, con la conoscenza che potrebbe essere già giunta al capolinea.