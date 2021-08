Mancano pochi appuntamenti alla conclusione di Sen Çal Kapımı 2, la seconda stagione della popolare serie in onda ogni mercoledì alle 20:00 su Fox Turchia. Per i telespettatori che non hanno seguito gli ultimi avvenimenti della fiction, si può anticipare che le novità per Serkan non riguarderanno esclusivamente la paternità scoperta solo di recente, ma anche le sue "origini". Nello specifico, mentre l'uomo sarà impegnato a ricominciare una vita accanto a Eda e alla piccola Kiraz, la madre Aydan cercherà un modo per dirgli di non essere figlio di Alptekin Bolat.

Stando alle anticipazioni presenti nell'ultimo trailer rilasciato da Fox, la rivelazione avverrà nell'episodio 47 in onda il 4 agosto.

Cosa è accaduto nei precedenti episodi di Sen Çal Kapımı 2: Alptekin non è il vero padre di Serkan

Dopo lo shock anafilattico di Kiraz, a causa delle fragole a cui è allergica (come il padre Serkan), è emersa dal passato di Aydan una verità inaspettata. Negli episodi di Sen Çal Kapımı 2 trasmessi fino al 28 luglio il pubblico ha potuto conoscere il nuovo fidanzato della signora Bolat, separata da tempo dal marito Alptekin. Il suo nome è Kemal e, come si è visto, non gode della simpatia di Serkan. Quando si sono ritrovati tutti in ospedale per Kiraz, è sopraggiunto anche il signor Özcan, il quale ha ammesso di essere anch'egli allergico alle fragole.

A questo punto Aydan e Seyfi hanno iniziato ad avere il sospetto che l'allergia condivisa con Serkan e Kiraz non fosse una coincidenza. Il dubbio che Kemal potesse essere il padre dell'architetto è sorto poiché, nove mesi prima della nascita di quest'ultimo, Aydan era stata separata dal marito per un breve periodo durante il quale aveva avuto una breve relazione con l'uomo.

La donna, allora, d'accordo con Seyfi, ha deciso di chiedere un test del DNA. Nell'episodio trasmesso il 28 luglio l'esito è risultato positivo. Dunque Serkan non è un Bolat.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı 2, episodio 47: Aydan rivelerà a Serkan che Kemal è il suo vero padre

L'emittente Fox Turchia ha rilasciato un secondo promo dell'episodio 47 di Sen Çal Kapımı 2, stavolta relativo a Serkan e alla verità sul suo vero padre.

Dopo il primo trailer in cui i fan hanno assistito ad un momento che attendevano da tempo, ossia la proposta di matrimonio a Eda da parte di Serkan, la produzione ha pensato in un secondo filmato di focalizzare l'attenzione sulla questione del padre biologico del protagonista. Infatti, nel video rilasciato di recente vengono mostrate delle scene divertenti in cui Aydan cerca di rivelare a Kemal e all'architetto di essere padre e figlio. Davanti ai visi sconvolti degli altri personaggi, la donna dirà ai due uomini di essere rimasta incinta di Serkan dopo la breve relazione avuta anni prima con Kemal. Come la prenderanno entrambi? Come affronterà Serkan il fatto di non essere un Bolat? Il pubblico avrà le risposte a queste domande nell'episodio in onda il 4 agosto.