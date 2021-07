Nelle prossime puntate italiane di Love is in the air l'azienda e il talento di Serkan verranno screditati da un incidente, accaduto apparentemente per una sua negligenza. Nello specifico, la Art Life finirà su tutti i giornali per via del crollo di un tetto di un'abitazione dopo i lavori di ristrutturazione supervisionati dall'architetto. Secondo le anticipazioni turche, il mediatore tra Bolat e due nuovi clienti sarà Efe Akman, il quale inizierà a comportarsi in modo ambiguo. L'uomo, dopo il crollo, parlerà al telefono con il suo socio e gli riferirà di avere correttamente seguito i suoi ordini.

L'identità del misterioso interlocutore verrà rivelata successivamente, quando emergerà che si tratta di qualcuno molto vicino a Eda e interessato a colpire i Bolat.

Efe Akman manomette un progetto di Serkan: Love is in the air, anticipazioni turche

La vicenda inizierà quando nelle prossime puntate di Love is in the air il nuovo socio Efe Akman presenterà a Serkan i coniugi Emre e Ayslin. I due clienti commissioneranno allo studio la ristrutturazione del tetto di un'abitazione acquistata di recente. Gli operai ricostruiranno in base al disegno dell'architetto, ma dopo poco tempo il tetto crollerà. Selin cercherà di evitare che la notizia arrivi alla stampa, ma il tentativo sarà inutile e Serkan si ritroverà su tutti i quotidiani, sia cartacei che online.

Secondo le anticipazioni turche, poco dopo il crollo i telespettatori apprenderanno che dietro l'incidente c'è la mano di Akman. In particolare, quest'ultimo avrà una conversazione telefonica con il suo complice quale dirà di aver fatto tutto come richiesto. Tuttavia, l'architetto lamenterà il fatto che l'evento sia risultato più grave del previsto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Serkan ricontrollerà tutti i bozzetti del progetto per capire cosa sia andato storto, mentre Eda inizierà a sospettare che il lavoro dell'ex fidanzato sia stato volutamente manomesso.

Efe agisce per conto della nonna di Eda: trame turche di Love is in the air

Eda non smetterà di avere fiducia nel lavoro svolto da Serkan.

Dunque, continuerà a sospettare che qualcuno abbia sabotato l'architetto con l'intenzione di rovinarlo. La ragazza proporrà all'ex fidanzato di controllare insieme a lei se le bozze memorizzate nel suo computer siano le stesse di quelle consegnate agli operai. Secondo le anticipazioni turche, i due scopriranno che i sospetti di Eda sono fondati e che qualcuno ha realmente manomesso i disegni di Bolat. Inoltre, dando uno sguardo alle puntate di Love is in the air non ancora trasmesse su Canale 5, si apprende che l'identità del misterioso socio di Akman verrà finalmente svelata. La persona in questione si presenterà allo studio e, con grande stupore di Eda, si scoprirà che si tratta di sua nonna.