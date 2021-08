La puntata 47 di Sen Çal Kapımı segnerà due avvenimenti importanti: la possibile proposta di matrimonio di Serkan a Eda e la rivelazione di Aydan a suo figlio, in merito al fatto che Kemal è il suo vero padre. Notizia che Serkan non prenderà per niente bene, ma ci penserà la piccola Kiraz a provare a sistemare la situazione e ad avvicinare padre e figlio.

La proposta di matrimonio di Serkan per Eda

Nella puntata 47 di Sen Çal Kapımı, Serkan deciderà di fare la proposta di matrimonio a Eda, ma la cosa si rivelerà più complicata del previsto. Infatti, dopo che l'architetto svelerà le sue intenzioni a Melo, parenti, amici e colleghi dell'Art Life verranno a conoscenza della cosa, rendendo le cose a Serkan per niente facili.

Lui, però, si accingerà a proseguire con i preparativi per la proposta e farà di tutto per nascondere la faccenda almeno a Eda, anche se la ragazza noterà che ci sarà qualcosa di strano nell'aria. Infatti si renderà conto di sentirsi, spesso e volentieri, gli occhi addosso. In più verrà a conoscenza di alcune richieste di Serkan: per esempio, perché all'architetto servirà un abito? A ogni modo le incomprensioni la faranno da padrone e Deniz ne saprà qualcosa, visto che per un attimo crederà che Serkan le voglia chiedere di diventare sua moglie.

Serkan e la verità su il suo padre biologico

Nel mentre Aydan, dopo aver avuto la certezza in merito al fatto che Kemal sia il padre naturale di Serkan, deciderà di affrontare i due uomini contemporaneamente.

Dopo aver raccontato al figlio della notte di passione che lei ha trascorso con Kemal tanti anni prima, gli dirà che in quella occasione è rimasta incinta. Con stupore anche di Kemal, che non crederà alle sue orecchie, Aydan confermerà a tutt'e due di essere padre e figlio e la cosa farà arrabbiare parecchio Serkan.

L'architetto, infatti, si rifiuterà d'incontrare il padre, ma a metterci una "buona parola" ci penserà la piccola Kiraz.

Chi meglio di lei può capire che cosa voglia dire ritrovare il vero padre, visto che lei l'ha appena ritrovato, dopo cinque anni dalla sua nascita.

I 'piani segreti' della piccola Kiraz

La bambina non riuscirà a capire, per esempio, perché Serkan non chiami Kemal "papà". A ogni modo, quando vedrà che la situazione tra i due sarà più complicata del previsto, deciderà di organizzare dei "piani segreti" per far sì che suo padre e suo nonno possano riunirsi e andare d'accordo.

Tutto questo e altro ancora nella nuova puntata di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 4 agosto su Fox Turkiye a partire dalle 20 (ora locale). La Serie TV è visibile anche dall'Italia, in maniera gratuita e senza registrazione, sul sito della rete.