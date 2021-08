Domenica 1° agosto è giunta una notizia che ha toccato il cuore dei fan di Sen Çal Kapımı, la Serie TV turca che racconta le vicende di Eda e Serkan, interpretati rispettivamente da Hande Erçel e Kerem Bürsin. Infatti è venuto a mancare Küga, il rottweiler che nella serie interpretava Sirius, l'amico fedele a quattro zampe di Serkan Bolat. La notizia è stata diramata dall'interprete di Eda tramite il suo profilo Instagram.

Addio a Sirius, il fedele amico di Serkan Bolat in Sen Çal Kapımı

Nella giornata del 1° agosto è venuto a mancare Küba, il rottweiler che nella serie Sen Çal Kapımı ha interpretato il ruolo di Sirius, il cane fedele di Serkan Bolat.

La notizia è stata data sui social da Leman Türkmenoğlu, la proprietaria del rottweiler, ma è rimbalzata all'onore delle cronache quando è stata diffusa su Instagram, tramite una storia, da Hande Erçel (l'interprete di Eda Yıldız, ndr). Le cause della morte sono sconosciute, ma la sua proprietaria ha specificato che è "morto in un modo che si addice alla sua nobiltà".

Amatissimo dai fan della serie, soprattutto per essere stato il simbolo della storia d'amore tra Eda e Serkan, Küba è stato sempre presente durante la prima stagione, mentre nella seconda ha concluso con un'apparizione nella puntata 44, andata in onda in Turchia il 7 luglio scorso, in cui ha avuto modo di conoscere Kiraz, la figlia di Serkan.

Infatti le ha presentato il suo amico, proprio dopo averle rivelato di essere suo padre.

La notizia della morte di Küba ha suscitato tanta commozione tra i fan di Sen Çal Kapımı. Sono innumerevoli i video tributo presenti suoi social e la parola "Sirius", nella serata del 1° agosto, si è piazzata alla posizione numero uno del trend topic su Twiiter, facendo registrare più di 30.000 tweet.

La storia di Sirius e Serkan all'interno di Sen Çal Kapımı

Il ruolo di Sirius, all'interno di Sen Çal Kapımı, è stato molto importante per la figura di Serkan Bolat. Prima dell'arrivo nella sua vita di Eda, è stato l'unico a salvarlo dalla sua solitudine. Infatti lui è sempre stato solito dire: "Io ho tre amici: Engin, Pırıl e Sirius".

La figura del cane è riuscita anche a buttare fuori la dolcezza di Serkan, che in fatto di sentimenti è sempre stato reputato (anche dalla stessa Eda) un "robot". Lo stesso architetto aveva raccontato alla ragazza di aver salvato la vita a Sirius. Era una cane da combattimento e l'aveva ritrovato ricoperto di ferite e sangue. Per tre giorni aveva pulito e curato le sue ferite e solo così è riuscito a salvarlo, e da quel momento in poi Sirius si è fidato solo di Serkan, mentre gli altri li ringhiava, a eccezione di Eda e Kiraz con cui, fin da subito, ha avuto un feeling speciale.