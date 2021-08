Una puntata sicuramente divertente, quella di Sen Çal Kapımı andata in onda nella serata del 25 agosto su Fox Türkiye. Eda e Serkan, infatti, hanno svelato di essere in attesa di un bebè: per arrivare alla rivelazione i personaggi hanno vissuto momenti di confusione, ma pure di enorme spensieratezza. Intanto, nella puntata 51 in onda il 1° settembre, Serkan vorrà sapere a tutti i costi il sesso del nascituro.

La gravidanza e il caos

#BebekBolat, ovvero "Baby Bolat", è stato questo l'hashtag ufficiale che ha accompagnato la messa in onda della puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı. Serkan ha saputo di attendere un secondo figlio da Eda e la cosa l'ha mandato in brodo di giuggiole.

L'unico problema che si è posto la coppia è stato quello di evitare di dire ad amici e parenti, almeno per i primi tre mesi, l'arrivo del bebè, ma a causa di un misunderstading è successo il caos.

Uno scambio di borse ha fatta insorgere tanta confusione. Infatti Seyfi, credendo fosse la borsa della signora Aydan, l'ha aperta per cercare delle chiavi e invece ha trovato i risultati di un test di gravidanza. Erdem ha subito pensato che mamma Bolat fosse incinta, così è andato a spifferarlo a tutti.

Aydan, Seyfi e Kemal, invece, hanno pensato che quella incinta fosse Pina. Mamma Bolat è andata in crisi, come potrà dire al fratello della gravidanza della sua "bambina"? In realtà Pina è rimasta all'oscuro di tutto e anche lei, a causa di Erdem, ha pensato che quella incinta fosse la zia.

Alla fine tutto si è risolto ed Eda si è ritrovata "costretta" a dire a tutti che aspetta un bambino.

L'impaziente e curioso Serkan

Ora cosa succederà nella puntata numero 51 di Sen Çal Kapımı? La gravidanza di Eda proseguirà a gonfie vele e insieme a Serkan si recherà dal ginecologo per i periodici controlli. Finalmente la coppia avrà la possibilità di sapere se il piccolo in arrivo è un maschio o una femmina.

Serkan morirà dalla curiosità di saperlo, invece Eda vorrà l'effetto "sorpresa". Così, per rispetto della volontà della moglie, anche lui deciderà di non saperlo.

Nonostante la scelta fatta Serkan non si darà pace, vorrà sapere a tutti i costi se il suo secondogenito è un maschio o una femmina. Si sfogherà pure con Engin, ma l'amico lo incoraggerà ad aspettare e a pazientare.

La gelosia di Kiraz

Intanto Serkan sarà sempre più apprensivo nei confronti dello stato di salute di Eda e non vedrà l'ora di sentire il piccolo calciare. Queste attenzioni faranno insorgere la gelosia di Kiraz: la bambina infatti, a un certo punto, darà un calcio fortissimo nella gamba del padre. Alla domanda "perché mi prendi a calci", la piccola risponderà: "Guarda, so calciare anch'io".

Alla fine si scoprirà il sesso del nascituro? La risposta arriverà nell'appuntamento numero 51 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 1° settembre su Fox Türkiye.