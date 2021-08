Per Serkan ci sarà tanta felicità, ma anche apprensione nella puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı. L'architetto, infatti, sarà entusiasta dell'arrivo del nuovo figlio, ma allo stesso tempo si preoccuperà per le condizioni di salute del prossimo nascituro e di Eda. Intanto quest'ultima proverà a nascondere a tutti la sua gravidanza, ma la cosa si rivelerà più difficile del previsto.

Serkan al settimo cielo per la gravidanza di Eda

Nella puntata 50 di Sen Çal Kapımı, Serkan sarà al settimo cielo dopo aver scoperto che la sua Eda aspetta un bambino.

La sua mogliettina diventerà il perno della sua vita, tutto ruoterà intorno a lei per un semplice motivo: Serkan temerà che a lei e al suo bambino possa accadere qualcosa, per questo sarà perennemente preoccupato. Avrà paura di farle del male, per esempio, quando la prenderà in braccio, starà attento al suo regime alimentare, insomma sarà molto premuroso.

Tali premure, però, saranno abbastanza impegnative per Eda, visto che le renderanno la vita impossibile. Intanto la ragazza, di comune accordo con il marito, deciderà di non rivelare a nessuno - almeno per il momento - l'arrivo del nuovo bebè.

Il segreto della gravidanza genera tanta confusione

Eda non vorrà rivelare la sua gravidanza, forse perché teme che i suoi parenti e amici possano diventare "assillanti" durante i primi mesi, ma questo segreto porterà intorno a sé soltanto tanta confusione.

Per esempio Erdem, in un primo momento, crederà che la persona incinta sia Aydan.

Anche Engin e Pırıl capiranno che nella famiglia Bolat ci sono delle novità, Eda gliele confermerà, dicendo però che al momento non può rivelare la vera entità della vicenda.

Aydan, invece, sarà al corrente fin da subito della gravidanza della nuora.

Infatti la donna, accidentalmente, rovisterà nella sua borsetta e proprio lì troverà delle prove che attesteranno che Eda è incinta. Ovviamente terrà tutto per sé, non potendo rivelarle che sa tutto, in quanto la ragazza potrebbe non prenderla bene.

La nuova casa di Eda e Serkan

Intanto potrebbero esserci delle novità anche in merito al luogo in cui la famiglia Bolat potrebbe andare a vivere.

Serkan, infatti, porterà Eda a visitare una nuova villa, dicendole che se vorrà quella potrebbe diventare la loro nuova casa. La ragazza non riuscirà a crederci, ma non potrà immaginare che Serkan ha in serbo altre sorprese per lei. Infatti le farà trovare nella casa la cameretta già arredata per il prossimo nascituro: un nido d'amore perfetto.

L'appuntamento con la puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 25 agosto a partire dalle ore 20 (alle 19 in Italia) su Fox Türkiye. Il canale è visibile in streaming sul sito ufficiale e sul canale Youtube dell'emittente televisiva turca.