Presentati i palinsesti Rai per il prossimo autunno 2021 e, tra le assenti di spicco dei prossimi mesi, figura l'attrice Serena Rossi. Dopo il successo della prima stagione di Mina Settembre, che ha registrato ascolti al di sopra delle aspettative, l'artista napoletana non tornerà in onda nel periodo che va da settembre a dicembre.

Durante la stagione autunnale, infatti, sono previste altre serie che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 e, per vedere di nuovo Serena Rossi sul piccolo schermo, bisognerà attendere il 2022.

Palinsesti Rai autunno 2021, l'assenza di Serena Rossi dal prime time

Le anticipazioni sul futuro professionale di Serena Rossi in casa Rai rivelano che in autunno non ci saranno progetti che la vedranno protagonista in televisione. L'attrice però tornerà nel 2022.

In queste settimane, infatti, l'ex protagonista di Un posto al sole ha ultimato le riprese de La Sposa, una nuova Serie TV ambientata negli anni '50 che la vede vestire i panni di una giovane costretta ad accettare un "matrimonio per procura" con un ricco uomo del Nord, così da poter salvare la sua famiglia dalla fame e dalla miseria.

La messa in onda di questa fiction in tre puntate è prevista nel corso della prossima stagione televisiva 2022.

Nel 2022 l'attrice farà il bis su Rai 1: confermata Mina Settembre 2

Il progetto più atteso resta comunque Mina Settembre 2, la fiction che quest'anno ha consacrato Serena Rossi come uno dei volti di punta della serialità targata Rai 1.

A breve cominceranno le riprese della seconda stagione: l'attrice napoletana tornerà a ricoprire il ruolo dell'assistente sociale Gelsomina, che si ritroverà ancora una volta divisa tra il suo ex marito Claudio e la nuova fiamma Domenico.

Un triangolo amoroso che, tuttavia, verrà sciolto nel corso della seconda edizione, poiché Mina arriverà finalmente a prendere la sua decisione finale.

Anche in questo caso, però, i fan di Mina Settembre 2 dovranno pazientare un po', giacché la messa in onda della fiction è prevista nel 2022.

Incognita Serena Rossi per il ritorno di Canzone segreta

Resta da capire, inoltre, quale sarà il futuro di Canzone segreta, lo show che quest'anno Serena Rossi ha condotto con buoni risultati nel prime time di Rai 1.

Il programma dovrebbe tornare in onda con una seconda edizione durante la prossima stagione televisiva Rai, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla presenza della conduttrice campana.

In un primo momento, si era vociferato che l'attrice avesse intenzione di lasciare la conduzione del programma per dedicarsi ai nuovi impegni che la vedono coinvolta tra film e serie televisive.