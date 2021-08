Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che narra gli amori, le passioni e le vicissitudini di alcuni abitanti di un quartiere della Spagna degli anni 20'. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla convinzione di Felipe che Genoveva abbia ucciso Marcia, sulla proposta di lavoro che riceverà José Miguel, sui problemi idraulici di Liberto e Rosina e sull'incidente domestico di cui sarà vittima Genoveva.

Felipe vorrebbe difendere Genoveva

Le nuove anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Liberto e Ramon chiederanno a Felipe di essere più prudente nell'accusare la moglie perché quest'ultima potrebbe essere innocente. L'avvocato rifletterà sul consiglio degli amici, finendo per decidere di assumere la difesa legale della consorte. Giunto in carcere, Felipe scoprirà con orrore che Genoveva ha già un avvocato, Javier Velasco. Rientrato a casa ancora più convinto che la moglie sia colpevole, l'avvocato rimarrà molto sorpreso nel ricevere una lettera di Santiago proveniente da Cuba. Nel frattempo, i Dominguez e i Pasamar saluteranno felici Cinta ed Emilio prima che questi lascino Acacias per recarsi in Argentina.

Edgar Golden chiederà a José Miguel di recarsi con lui a Hollywood per girare una serie di pellicole in cui avranno il ruolo di protagonisti. Il Dominguez accetterà anche se avrà paura che sua moglie non condivida il suo entusiasmo. Bellita, infatti, non sarà molto felice dalla proposta ricevuta da Josè e cercherà di dissuaderlo invano dal partire per gli Stati Uniti.

Marcos indaga su Felicia

Felicia chiederà aiuto a Liberto per trovare un appartamento per Camino e Ildefonso, mentre Marcos inizierà ad indagare sulla vita della Pasamar. Armando proporrà con successo a Ramon di partecipare ad un salotto politico per poi unirsi al partito liberale. Dopo aver notato che Cesareo è triste, Casilda e Marcelina cercheranno in tutti i modio di sollevargli il morale fino a quando Jacinto non rovinerà tutto.

Felicia sarà molto sorpresa nello scoprire che Marcos stava indagando sulla sua vita, mentre Rosina e Liberto affitteranno una stanza alla pensione di Servante al seguito di un guasto alle tubature del loro appartamento.

Oltre alla lettera di Santiago, Felipe riceverà anche quella di Genoveva. Jacinto tenterà di riconciliarsi con Marcelina finendo però per peggiorare ancora di più la situazione. La Salmeron costringerà Laura ad allearsi con lei per poi ritornare in libertà. Dopo aver trovato il biglietto del concerto, Felicia si recherà all'evento nel tentativo di rivedere Marcos ma l'uomo non si presenterà allo spettacolo. Il giorno seguente, la Pasamar lo vedrà passeggiare per strada con un'accompagnatrice misteriosa.

Parlando con Jacinto, Fabiana intuirà che, dietro i problemi idraulici di Liberto e Rosina, si nasconde Servante. Ritornata a casa dal carcere, Genoveva litigherà animatamente con Felipe a causa della lettera di Santiago. Nel corso del diverbio, la Salmeron cadrà battendo la testa contro un mobile per poi svenire.