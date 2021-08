Risvolti inaspettati attendono i personaggi di Brave and Beautiful. Infatti, nelle puntate della serie in onda prossimamente in Italia un'altra tragedia familiare si abbatterà su Cesur Alemdaroğlu che perderà anche la madre Fügen, apparentemente per mano di Tahsin Korludağ. Il dolore del giovane lo farà allontanare anche da Sühan, a suo dire, colpevole di essere la figlia dell'uomo che ha sterminato la sua famiglia. Trascorreranno 45 giorni prima che i due possano rivedersi. Dopo essere tornato in città, Cesur andrà in carcere e si troverà faccia a faccia con il vero assassino della madre, Rıza Soyözlü che alimenterà ancora di più la rabbia di Alemdaroğlu nei confronti di Korludağ.

Cosa è accaduto a Fügen nelle puntate precedenti di Brave and Beautiful

Come il pubblico ha già appreso dalle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di Brave and Beautiful Riza (Yiğit Özşener) riuscirà a fuggire dal carcere e architetterà un piano per vendicarsi di Tahsin (Tamer Levent). Colpevole di averlo incastrato per l’omicidio del direttore d’orfanotrofio, il potente Korludağ sarà attirato in una trappola che lo porterà a causare involontariamente la morte di Fügen (Tilbe Saran). Il criminale, infatti, costruirà una grande gabbia che verrà sospesa nel vuoto a diversi metri di altezza. Riza farà rapire la madre di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e, allo stesso tempo, manderà un messaggio a Tahsin, facendogli credere che Adalet (Nihan Büyükağaç) sia in pericolo.

Korludağ, seguendo le istruzioni, arriverà in una fabbrica abbandonata e sentirà dei lamenti provenire proprio dalla gabbia. Tahsin penserà che si tratti della moglie e cercherà di aprirla, causando la caduta della povera signora. Sopraggiunto sul luogo, Cesur assisterà impotente allo schianto a terra della madre, la quale morirà dopo aver pronunciato il nome del marito.

Tahsin è arrestato, Cesur si allontana da Sühan: trame turche di Brave and Beautiful

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che il procuratore Serhat (Serdar Özer) farà immediatamente arrestare Tahsin per l'omicidio di Fügen, mentre Riza cercherà di sviare i sospetti costituendosi alla polizia il giorno prima del tragico evento.

Il criminale, in questo modo, fomenterà l'odio di Cesur nei confronti di Korludağ che, invece, continuerà a professarsi innocente. Poco lucido e pieno di rabbia, Alemdaroğlu allontanerà anche Sühan (Tuba Büyüküstün), dicendole che non potranno continuare ad essere marito e moglie perché lei sarà sempre la figlia dell'uomo che ha assassinato i suoi cari. Il giovane, distrutto dal dolore, partirà e farà ritorno dopo 45 giorni. Il suo primo intento sarà parlare con Riza.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Cesur faccia a faccia con Riza

Dopo un periodo di lontananza da Korludağ e da Sühan, Cesur farà ritorno nella cittadina. Il giovane tornerà con l'intento di interrogare Riza, il nemico di Tahsin.

Perciò, dopo aver riabbracciato Rıfat İlbey (Müfit Kayacan), si recherà in carcere insieme all’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe). Cesur incontrerà il criminale e gli chiederà perchè, qualche mese prima, ha cercato di contattarlo. Inoltre, visto che il direttore dell'orfanotrofio fu ucciso la stessa notte del padre Hasan, Alemdaroğlu gli domanderà se sa come andarono realmente le cose. Riza, però, sosterrà di aver udito solo degli spari e di non ricordare altro, poiché quella notte non era lucido a causa della droga. Dopo aver giurato di non aver mai commesso il crimine del quale è stato accusato, il malvivente farà capire a Cesur di sapere qualcos’altro, ma non scenderà nei dettagli.

L'incontro con il criminale non cambierà il pensiero di Alemdaroğlu, ignaro di aver parlato con il vero assassino di sua madre.