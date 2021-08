Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, la fortunata soap opera serale di Rete 4. Le anticipazioni tedesche riguardanti le nuove trame rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese che riguarderanno in primis Robert, il quale si ritroverà a fare i conti con il ritorno di Eva nella sua vita. Occhi puntati anche su Selina che, dopo aver ritrovato suo marito Cornelius, prenderà una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale.

Eva torna nella vita di Robert: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Robert, nel momento in cui avrà la possibilità di ritrovare di nuovo il sorriso al fianco di Cornelia, iniziando con lei una nuova relazione, dovrà fare i conti con il ritorno di sua moglie Eva, che tornerà a contattare l'uomo con una richiesta ben precisa.

Eva, infatti, dopo la scoperta di aver avuto un figlio da Christoph, scelse di chiudere la sua relazione con Robert e di voltare pagina definitivamente.

Un duro colpo per l'uomo che, fino alla fine, ha cercato di farle cambiare idea, invitandola a non partire e a rimettere insieme i cocci della loro relazione.

La richiesta di Eva per suo marito Robert

Alla fine, però, Eva ha scelto di intraprendere una strada diversa ed ha fatto perdere le sue tracce a Robert, anche se le trame tedesche della soap opera rivelano che presto farà recapitare una busta a suo marito.

Immediata la reazione di Robert, che vivrà questo "ritorno" di Eva nella sua vita con grande apprensione, ma purtroppo dovrà fare i conti con l'ennesima brutta notizia.

In quella busta, infatti, saranno contenuti i documenti ufficiali per il divorzio: Eva chiederà a suo marito di firmarli e in questo modo di mettere per sempre la parola "fine" al loro matrimonio, sentendosi così liberi di vivere le loro vite.

Cornelius ritorna nella vita di Selina

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che ci sarà spazio anche per delle clamorose novità che riguarderanno Selina.

La donna, infatti, scoprirà che suo marito Cornelius (che ormai credeva morto) in realtà è vivo e tornerà così nella sua vita, pronto a riconquistarla.

In un primo momento Selina, scossa dopo la scoperta delle bugie che gli sono state dette da Christoph, deciderà di gettarsi nuovamente tra le braccia del marito e dargli così una seconda chance.

La scelta d'amore di Selina: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Col passare del tempo, però, la donna si renderà conto di non provare più lo stesso sentimento nei confronti del padre di sua figlia.

Le trame tedesche di Tempesta d'amore, rivelano che quando Cornelius le chiederà di lasciare la sua vita in Germania e di trasferirsi con lui in Inghilterra, per poter iniziare un nuovo percorso insieme, Selina non se la sentirà di accettare.

In questo modo, quindi, la donna lascerà partire Cornelius da solo e chiuderà il suo matrimonio con l'uomo, consapevole del fatto che il sentimento non è più quello di una volta.