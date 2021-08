Terminato Temptation Island, su Instagram Valentina Nulli Augusti è tornata a parlare della rottura con Tommaso Eletti. L'ex concorrente ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata un epilogo del genere, perché era stata lei a voler partecipare a tutti i costi al docu-reality di Canale 5.

Inoltre Valentina ha svelato qual è stata la reazione della madre del suo ex, dicendo che è rimasta delusa dal comportamento del figlio.

'Non accetto le corna'

Valentina ha lasciato Tommaso al falò di confonto dopo aver assisitito ad un tradimento da parte del compagno.

Su Instagram, la 40enne ha ribadito di non essere più legata sentimentalmente ad Eletti. Il motivo? L'ex fidanzato l'ha delusa profondamente. Inoltre ha rivelato che non riesce ad accettare il tradimento: "Le corna non le contemplo".

Nulli Augusti ha spiegato che Tommaso le ha chiesto di perdonarlo, ma lei ormai non si fida più di lui. Nonostante la rottura, Valentina ha dichiarato che non rimuoverà alcun post in cui è presente l'ex partner: "Tra noi c'era molta chimica fisica".

La reazione della mamma di Eletti

Tramite il suo profilo social, Valentina ha parlato anche del rapporto che la lega all'ex suocera. Ha spiegato che la mamma di Tommaso Eletti è una donna molto intelligente. Di conseguenza, quando ha visto il figlio comportarsi in quel modo in televisione, ci è rimasta molto male: "La mamma era nera, delusissima - ha raccontato Valentina - ha pianto due giorni".

Subito dopo ha aggiunto che la madre di Tommaso ha riconosciuto gli errori commessi dal figlio.

Nulli Augusti ha quindi rivelato che, durante la sua storia con Tommaso, ha fatto molto per lui. La madre di Eletti, sapendolo, ha condannato il comportamento del figlio a Temptation Island.

Lo sfogo dell'ex concorrente

Valentina ha confidato che la cosa che più l'ha fatta soffrire è stata l'atteggiamento di Tommaso Eletti: lui non voleva partecipare al programma perché temeva di vedere la sua compagna insieme ai tentatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, Nulli Augusti ha dichiarato che durante il periodo del lockdown sono stati felici insieme, perché ovviamente non c'è mai stato alcun episodio che potesse scatenare la gelosia di Tommaso.

Durante Temptation Island, invece, Nulli Augusti ha confidato di essersi ritrovata improvvisamente travolta da una spirale di gelosia: "Lui si è sentito tradito da me, folle".

Valentina ha poi rivolto un messaggio a tutti coloro che l'hanno duramente criticata sui social. Ha spiegato che in televisione vanno in onda soltanto alcune immagini di determinate vicende che, dunque, non è possibile conoscere in maniera approfondita. Per questo motivo, la 40enne ha affermato "La gente spara sentenze sul niente". Infine ha chiosato con una massima: "Dove l'ignoranza parla troppo, l'intelligenza sceglie di tacere".