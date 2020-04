Ryan Murphy, creatore della serie American Horror Story, ha stuzzicato nuovamente i fan della serie durante questo periodo di quarantena forzata da Coronavirus: ha annunciato infatti ieri sera sul suo canale personale di Instagram, il ritorno di un personaggio molto amato della serie horror. Stiamo parlando dell'iconico Rubber Man, l'uomo di gomma.

Lo ha annunciato pubblicando questa foto, con la scritta "Coming Soon", e questo ovviamente ha fatto già partire tutte le teorie e speculazioni varie sul suo ritorno.

Rubber Man, chi è l'uomo di gomma?

Rubber Man è un uomo travestito con un inquietante costume di gomma nero, ed è apparso per la prima volta in Murder House, interpretato da Evan Peters; in quella occasione è stato colui che ha ucciso Chad e Patrick e stuprato Vivian (Connie Britton), ed è poi apparso anche in altre stagioni, interpretato da Dylan McDermott, Zachary Quinto e Cody Fern.

Cosa sappiamo della nuova serie di Ryan Murphy?

Come succede spesso con le serie di Ryan Murphy, ancora purtroppo sono poche le notizie sulla decima stagine di American Horror Story.

Una cosa certa è sicuramente il cast che è stato annunciato mesi fa attraverso un teaser, sempre dall'account ufficiale del suo creatore. Tra le novità principali segnaliamo la presenza di Macaulay Culkin, attore prodigio di Mamma ho perso l'aereo del 1990, e Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York del 1992. Oltre a Culkin nel cast ritroviamo i compagni di avventura di sempre di Ryan Murphy: Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

Il tema della stagione dieci di American Horror Story è ancora un mistero

Un altro indizio sulla decima stagione, lasciato da Ryan Murphy sul suo profilo, è il poster promozionale. Nel poster infatti vediamo due mani che si aggrappano sulla terra di quello che sembra una sorta di burrone, il mare alle spalle e la scritta "Si cominciano a trovare cose sulla spiaggia". Di cosa si potrebbe trattare? Sono mani umane, di qualche zombie?

Come sempre Ryan Murphy ha sganciato la bomba e sta a noi cercare di capirci qualcosa. Come spesso accade però potrebbe anche pubblicare queste cose per cercare di depistarci: abbiamo infatti scoperto che l'immagine utilizzata come poster è un'immagine "stock", una fotografia quindi concessa in licenza per fini specifici, e quindi non è stata creata appositamente per la serie.

Tredici stagioni?

Ricordiamo, inoltre, che la serie è stata rinnovata per altre tre stagioni e la sua fine è quindi lontana. La stagione 13 è l'ultima confermata, ma ovviamente non è detto che sarà l'ultima della serie, anche se, pensando al numero, il 13 potrebbe essere il numero perfetto di stagioni per una serie horror come quella di Ryan Murphy.

Concludiamo avvisando che ancora purtroppo non si hanno notizie sulla data della premiere della nuova stagione; normalmente viene trasmesso verso ottobre in America, e qualche mese dopo in Italia, come per le altre serie tv trasmesse da FOX, ma quest'anno potrebbe subire dei ritardi dovuti all'emergenza coronavirus.