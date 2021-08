Prosegue l'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 6 al 12 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati su Maja che si ritroverà a fare i conti con un uomo misterioso che sostiene di essere il suo vero padre. Vanessa, invece, farà i conti con la depressione dovuta al suo stato di salute, mentre Ariane deciderà di appoggiare la campagna elettorale di Rosalie.

Ariane destabilizza Christoph: trame Tempesta d'amore 6-12 settembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse fino al 12 settembre, rivelano che Ariane deciderà di lasciare senza parole e destabilizzare Christoph, nel momento in cui farà presente la sua decisione di appoggiare la campagna elettorale di Rosalie.

In questo modo, quindi, la perfida dark lady Ariane deciderà di sostenere Rosaline alle nuove elezioni distrettuali e le affiderà perfino Erik come manager elettorale. Occhi puntati anche su Maja che, in questi nuovi appuntamenti inediti con la soap opera in onda su Rete 4, resterà a dir poco destabilizzata dall'incontro con un uomo misterioso che sostiene di essere il suo vero padre.

Maja ritrova il vero padre?

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Maja sarà senza parole di fronte all'insistenza di questa persona e così deciderà di metterlo alla prova per scoprire se sta mentendo oppure no. Per scoprire se si tratta del vero Cornelius, Maja deciderà di fargli una domanda alla quale soltanto il suo vero padre è in grado di rispondere esattamente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate in onda su Rete 4, rivelano che ci sarà spazio anche per la depressione che ha colpito Vanessa, alla quale non è stata concessa la possibilità di rientrare di nuovo a lavoro.

Vanessa e Max si baciano

Così Alfons deciderà di intervenire in prima persona per provare a tirarle un po' su il morale e chiederà a Max di poter dare un'occhiata alle pecore.

In questo modo, quindi, si verrà a creare un nuovo momento di vicinanza tra Vanessa e Max e la ragazza deciderà di non reprimere più i suoi veri sentimenti e quindi di uscire allo scoperto.

Tra Vanessa e Max ci sarà un bacio, ma l'uomo apparirà fortemente irritato da quello che è successo e arriverà a pensare che la donna provi davvero qualcosa nei suoi confronti anche se Vanessa proverà a far fina di niente.

Maja contro Florian: anticipazioni Tempesta d'amore al 12 settembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore dal 6 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Maja farà i conti con una brutta scoperta. La donna, infatti, verrà informata della decisione di Florian di abbattere per sempre il fatidico albero magico.

Indignata e amareggiata da questa decisione, Maja non ci penserà su due volte ad affrontare l'uomo per cercare di fargli cambiare idea ma Florian andrà avanti per la sua strada, convinto che quella sia la scelta giusta.