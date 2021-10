E' già arrivato alla sua diciottesima edizione il Roma Videoclip-Il Cinema incontra la musica che ogni anno riserva i suoi Premi Speciali a personalità di spicco del mondo dell'Arte. Insieme ad esso si svolge il Premio Anna Magnani. I due eventi sono diretti da Francesca Piaggianelli, Presidente di Romarteventi e, quest'anno, anche della Festa del Cinema di Roma. La kermesse ogni anno getta luce, attraverso numerosi piccoli e grandi eventi, sulla settima arte e la musica e si svolge presso l'Auditorium Arte al Palco della Musica. Uno dei grandi artisti che ha ricevuto in passato questi premi è, ad esempio, Daniele Silvestri.

L'evento Il cinema incontra la musica

Numerosi sono accorsi a Roma per poter seguire l'evento, che è stato condotto dal giornalista e scrittore Stefano Buttafuoco con la collaborazione della giovane attrice ascolana Iole Mazzone. I due hanno anche annunciato la futura edizione del Roma Videoclip in tour, che quest'anno ha posto i riflettori sulla musica indie, riscuotendo un enorme successo.

I premi

È stato premiato Niccolò Agliardi, cantautore già vincitore del Golden Globe (insieme a Diane Warren) per la migliore canzone originale Io Sì (Seen) di Laura Pausini, colonna sonora del film La vita davanti a sè. A Roma il musicista ha ricevuto il Premio Speciale per il videoclip del regista Giuliano Volpe e per il suo brano, presente nella pellicola della regista e attrice Eleonora Ivone Ostaggi (2021), tratta da un'acclamata piéce teatrale di Angelo Longoni, che ne ha scritto la sceneggiatura.

Ben due Premi Speciali sono andati poi al maestro Giovanni Allevi, enormemente soddisfatto dei riconoscimenti. Uno per il video del brano Kiss Me Again, mentre l'altro per la docu-serie Allevi in the Jungle (disponibile su RaiPlay), che ritrae il viaggio dell'artista in giro per le città più belle di Italia (tra cui Roma, Salerno e Pescara) al fine di incontrare i buskers.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito, Stefano Buttafuoco ha annunciato la prossima edizione del Premio Anna Magnani, che quest'anno ha avuto luogo nella Sala Fellini degli Studi di Cinecittà. Numerosi gli artisti premiati , tra i quali Pierfrancesco Favino, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Mara Venier e Jacopo Mastrangelo. Ospite della kermesse è stato il regista Enrico Vanzina, accolto dagli scroscianti applausi del pubblico.

A lui è stato assegnato il premio Speciale.

L'evento si è concluso con i ringraziamenti a coloro che hanno assistito, tra cui Elettra Ferraù, Saverio Vallone, Ettore Spagnuolo del Comitato d'onore del Festival, i registi Pierfrancesco Campanella e Fabio Schifino e l'attore Orso Maria Guerrini.